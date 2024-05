Modena Buk Festival, il Presidente Mattarella premia l’edizione 2024 con la Medaglia del Quirinale

Nel conto alla rovescia per Modena BUK Festival 2024, in programma sabato 4 e domenica 5 maggio nel Chiostro San Paolo nel centro storico cittadino, arriva la notizia del prestigioso Premio conferito ancora una volta a BUK del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la Medaglia del Quirinale che riconosce l’importanza del lavoro svolto dal festival e moltiplica le energie in vista del rush finale della manifestazione.

Spiega il Direttore artistico BUK Francesco Zarzana, autore regista e Presidente dell’Associazione ProgettArte: «la Medaglia concessa dal Presidente onora ancora una volta il festival, siamo pronti ad accogliere in citta’ gli editori italiani, insieme a tante autrici e autori, saggisti, narratori di storie che alimentano ogni giorno l’immaginario dei lettori».

E intanto è andata sold out l’anteprima teatrale di domenica 28 aprile, accolta con entusiasmo dal pubblico di Modena, lo spettacolo “Sysigambi Reine de Perse” scritto e diretto da Francesco Zarzana, prodotto dall’Associazione Progettarte e presentato negli spazi de La Tenda, a Modena. La produzione nasceva dal libro di Francesco Zarzana “Sisagmbi, regina di Persia” (A.Car 2018) e racconta la vicenda storica della madre del Re Dario III di Persia, Sisigambi, spettatrice impotente dinanzi alla sconfitta del figlio da parte di Alessandro Magno. In scena le attrici francesi Stéphanie Cals nel ruolo della regina Sisigambi, Anne-Sophie Morillon nel ruolo di Statira moglie di Dario III, mentre le due nipoti della regina Dripetide e Roxana, erano interpretate dalle giovani Soraya Wanda e Mathilde Mosnier. L’attesa, adesso, è tutta per una nuova edizione di BUK Festival, quest’anno coincidente con il Motor Valley Fest: per questo la kermesse della Piccola e Media Editoria nazionale condividerà un percorso con la storica manifestazione motoristica, dedicando un percorso della mostra mercato ai grandi classici dell’automobilismo, nella città di Enzo Ferrari, e al futuro sostenibile dei motori.

«La concomitanza tra le due importanti manifestazioni – sottolinea Zarzana – ha permesso di creare un’ottima sinergia. Dal canto nostro, proporremo al pubblico un corner di libri dell’eccellenza motoristica dell’Emilia Romagna, con volumi che raccontano non solo per esempio la Maserati o la Ferrari, ma anche gli uomini che hanno permesso che questi marchi diventassero un ‘unicum’ ed entrassero nell’immaginario collettivo degli appassionati del mondo intero».

Info e dettagli bukfestival.it