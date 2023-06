La Polizia Stradale per gli studenti del Gobetti di Scandiano

Le attività scolastiche non si fermano per gli studenti che normalmente frequentano l’atelier del Gobetti di Scandiano. Da qualche anno, i docenti e gli educatori dell’istituto promuovono il progetto “rEstate”, nato per offrire continuità e attività educative per gli studenti nelle prime settimane dopo la chiusura delle scuole.

La partenza di quest’anno è stata all’insegna dell’educazione stradale. L’8 giugno, la Polizia Stradale di Reggio Emilia, nella persona del formatore Ispettore Robert Barbieri, accompagnato dall’Assistente Capo Coordinatore Alexis Landolfi, ha tenuto una lezione per i giovani studenti.

Gli agenti hanno mostrato le dotazioni della Polizia Stradale e dei loro mezzi, per poi dare le basi per un utilizzo corretto della strada sia a piedi che in bicicletta e quando si viaggia a bordo di un’automobile.

«Questa è stata un’esperienza molto interessante e coinvolgente. Per i nostri ragazzi è stato molto utile perché attraverso la messa in scena di vere e proprie situazioni reali, hanno potuto essere attori e quindi imparare nel modo migliore che ci sia: l’esperienza diretta», hanno dichiarato le insegnanti.

(Le ragazze e i ragazzi di “rEsate”)