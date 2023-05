Scelta delle superiori, un incontro per i genitori promosso dalla Provincia di Reggio Emilia

Un incontro – in presenza e online – per i genitori dei ragazzi che frequentano la seconda media in vista della scelta che, il prossimo anno, saranno chiamati a fare al momento delle iscrizioni alle superiori. Lo ha promosso la Provincia di Reggio Emilia, su richiesta e in collaborazione con l’Ufficio scolastico XI ambito, per mercoledì 31 maggio (dalle 18 alle 19.30) nell’aula magna dell’Università in viale Allegri.

“La scelta orientativa nella battaglia dell’intelligenza umana” il titolo dell’iniziativa che la Provincia ha pensato per anticipare la riflessione sul tema dell’orientamento scolastico, in modo da fornire strumenti utili a genitori e studenti per compiere scelte consapevoli e condivise. Dopo i saluti della vicepresidente della Provincia Elena Carletti e del dirigente dell’Ufficio scolastico di Reggio Emilia, Paolo Bernardi, interverrà il prof. Dario Eugenio Nicoli, esperto di Ifoa e docente alla Facoltà di Scienze della formazione all’Università Cattolica di Brescia. Saranno inoltre illustrati i diversi percorsi scolastici e formativi della Provincia di Reggio Emilia, le attività di orientamento e la rete sul territorio.

L’incontro – che potrà anche essere seguito online – rientra nel progetto “Giovani talenti e futuro” che la Provincia ha attivato anche quest’anno in collaborazione con Ifoa, La Cremeria, Accento e cooperativa sociale Sgb, grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del bando “Azione ProvincEgiovani” dell’Upi promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri. E’ possibile iscriversi online attraverso il link: https://forms.gle/WHtcdEC9Qxg1BG1R8