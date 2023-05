La scuola che sarà, a Bologna nasce il festival realizzato da studenti e studentesse

Il 20 e 21 maggio, negli spazi di Vicolo Bolognetti 2, si terrà il festival La Scuola che sarà in forma ridotta a causa dell’emergenza che sta colpendo la comunità dell’Emilia-Romagna e l’area metropolitana di Bologna.

Il festival è realizzato dalle studentesse e dagli studenti di due scuole di Bologna: una quarta del liceo Righi e una quarta del liceo Manzoni, in quanto esito di un percorso di PCTO ( Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) iniziato a gennaio 2023.

Nelle ultime ore, il team organizzativo si è interrogato sulla possibilità di annullare l’evento, ma credendo nel ruolo attivo della comunità giovanile anche nei momenti di maggiore crisi, si è deciso di mantenere lo spazio che era stato pensato per studenti e studentesse, affinché possano esprimere la loro idea di scuola.

Si è quindi deciso, per rispettare vittime e persone colpite, di annullare i momenti artistici di festa e socialità inizialmente presenti nella programmazione, mantenendo gli incontri in cui, insieme a esperti ed esperte, saranno affrontate e approfondite tematiche che i ragazzi e le ragazze vorrebbero potenziare e introdurre nella scuola del domani: benessere psicologico, diritti, valutazione, educazione sessuale, occupazioni, autogestioni, spazi, informazione consapevole, arte e tanto altro. A questi è stato aggiunto un momento di riflessione condivisa e partecipata sull’attuale emergenza climatica.

Il festival è l’esito di un percorso di formazione, che ha preso avvio a febbraio 2023, articolato intorno al concetto di competenza e, attraverso la realizzazione di un progetto concreto, ha portato circa 60 studenti e studentesse a mettere in gioco le loro abilità, oltre al loro tradizionale ruolo di ricettore passivo di nozioni e conoscenze.

Guidati da mentor ed esperti/e, hanno prima incontrato alcune realtà del territorio bolognese per confrontarsi direttamente con chi organizza eventi di successo, poi lavorato all’organizzazione del festival suddivisi in tre laboratori: il gruppo curatela artistico-scientifica, il gruppo produzione e logistica e il gruppo comunicazione, a cui si riconducono le aree delle competenze illustrate dai quadri europei per l’apprendimento permanente, cuore scientifico del progetto.

Da questo lavoro è nata anche una pagina su Instagram dedicata al Festival dove è possibile seguire passo dopo passo il racconto di questa iniziativa direttamente dal punto di vista dei ragazzi e delle ragazze coinvolti che, come in una vera e propria redazione web, quotidianamente la alimentano con contenuti multimediali: https://www.instagram.com/lascuolachesara/

La scuola che sarà, il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), è un progetto del Comune di Bologna, Fondazione per l’Innovazione Urbana e Archilabò. È un progetto PON METRO 14-20 finanziato dal FSE nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19 e fa parte del più ampio percorso delle Nuove Scuole di Quartiere.