I grandi eventi sportivi in provincia di Modena nel 2023

«Siamo orgogliosi del contributo che Modena potrà offrire nel panorama sportivo territoriale perché crediamo fortemente che la promozione coordinata di questi eventi rappresenti un fattore di crescita determinante per l’intero sistema turistico regionale. Atletica, bowling, volo acrobatico, nuoto, sono sport e discipline in grado di attrarre pubblico di appassionati e curiosi da tutto il Paese e siamo certi che attraverso il lavoro del Territorio Turistico Bologna-Modena, saranno un successo, arricchendo una proposta unica in Italia per qualità e numero di eventi sportivi di caratura internazionale come quelli in programma nel 2023».

E’ il commento di Fabio Braglia presidente della Provincia di Modena, che ha partecipato martedì 14 febbraio a Bologna alla conferenza stampa di presentazione degli eventi Sportivi 2023 del territorio turistico Bologna-Modena, insieme all’assessora allo sport Roberta Li Calzi, al capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna Giammaria Manghi, al presidente del territorio turistico Bologna-Modena Mattia Santori.

Per Braglia «mettere a sistema questi eventi è essenziale per una promozione adeguata e la Provincia di Modena, insieme a Bologna, sta dimostrando che questo è possibile. Ci attendiamo per i prossimi anni una crescita del turismo nel nostro territorio, anche grazie a queste iniziative di valorizzazione, che intendiamo sostenere anche in futuro».

Tra gli appuntamenti in programma, nel modenese ci saranno gli europei seniores di bowling dal 24 giugno al 1 luglio, a Modena, i campionati europei di volo acrobatico a Pavullo nel Frignano, dal tre a 17 settembre, le finali nazionali di atletica under 23 il 30 settembre e primo ottobre, al campo comunale di atletica a Modena e il giro dell’Emilia di ciclismo il 30 ottobre.