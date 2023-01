Al Duse di Bologna Giuseppe Cederna e lo ‘Zio Vanja’ di Anton Čechov

La grande prosa torna al Teatro Duse di Bologna, dal 3 al 5 febbraio (venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16) con ‘Zio Vanja’ di Anton Čechov, per la regia di Roberto Valerio che firma anche l’adattamento. Nel ruolo di Vanja Giuseppe Cederna, in quello di sua nipote Sonja Mimosa Campironi. Sul palco anche Pietro Bontempo, Massimo Grigò, Alberto Mancioppi, Caterina Misasi ed Elisabetta Piccolomini.

Valerio porta in scena un allestimento che oscilla tra sogno e realismo, tra malinconie cecoviane e pura energia. Essenziale la scenografia che, nello spazio vuoto, svela di volta in volta solo alcuni elementi onirici o iperrealistici: una vecchia credenza ed un tavolo, una botte di vino gigante per l’ubriacatura notturna, un pianoforte che ricorda l’infanzia di Elena, un albero di beckettiana memoria.

Biglietti da 18 a 29 euro.