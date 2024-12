Intervento per riaprire la SS63: maggiore del previsto il numero di piante da abbattere

Si sta continuando a lavorare senza interruzioni a Sparavalle nel tratto della Statale 63 in cui da martedì sera è stato necessario interrompere il transito a seguito della caduta di diversi alberi appesantiti dalla neve caduta. Sul posto sono presenti costantemente i Sindaci di Castelnovo Monti (anche in veste di Presidente dell’Unione dei Comuni) Emanuele Ferrari e di Ventasso Enrico Ferretti.

“Con il procedere dei lavori – spiegano – l’intervento per poter riaprire in piena sicurezza il transito veicolare si è rivelato più consistente di quanto preventivato inizialmente: gli alberi a rischio caduta, che quindi sarà necessario abbattere, sono numerosi. Si continuerà a lavorare oggi e domani senza sosta: l’obiettivo è la riapertura del transito entro la serata di domani.

In attesa della conclusione dell’intervento, il transito continuerà anche domani ad essere regolato come finora: il traffico automobilistico diretto da Castelnovo verso il crinale, viene deviato in località Terminaccio verso Costa de’ Grassi e Talada, per poi risalire sulla 63 da Cervarezza. Per i mezzi pesanti questo tracciato non è praticabile: la viabilità alternativa resta solo quella che transita nel territorio di Vetto per poi risalire a Ramiseto e scendere di nuovo sulla statale 63. Entrambi i tracciati sono utilizzabili anche a scendere.

Per quanto riguarda le corse del trasporto scolastico, in accordo con Agenzia della Mobilità e Seta, anche domani quelle che portano i ragazzi dal territorio comunale di Ventasso alle scuole superiori di Castelnovo compiranno il tragitto riservato ai mezzi pesanti, con i medesimi orari di oggi, già comunicato alle dirigenti scolastiche. Abbiamo anche vagliato possibilità alternative, come l’uso di mezzi più piccoli che potessero passare da Talada e Costa de’ Grassi, ma purtroppo l’Agenzia della Mobilità ci ha comunicato che sono impraticabili per aspetti burocratico-regolamentari. Continuano ad essere regolarmente aperte, con i trasporti Seta che mantengono i consueti orari senza alcuna modifica, le scuole medie insistenti sul territorio di Ventasso, quindi a Busana, Ligonchio e Ramiseto”.