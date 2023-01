Dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus borse di studio per studenti e studentesse Unimore in condizioni di difficoltà

In arrivo nuove borse di studio per studenti e studentesse iscritti/e a corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico di Unimore, che si trovano in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale, familiare e/o economico, grazie a uno stanziamento di 65mila euro della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus.

Le borse di studio avranno ognuna un importo compreso tra 1.500 e 3mila euro e saranno destinate a studenti e studentesse iscritti/e a Unimore nell’anno accademico 2022/2023, le cui situazioni di svantaggio, per le quali è stato richiesto il contributo, si siano verificate nei 18 mesi antecedenti la pubblicazione del bando (20 gennaio 2023).

Possono presentare domanda solo gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti/e dal secondo anno, fino al primo anno fuori corso, di lauree triennali o magistrali a ciclo unico e gli studenti/esse regolarmente iscritti/e dal primo anno e fino al primo anno fuori corso di corsi di laurea magistrale, in possesso di specifici requisiti di merito (CFU) e con un valore ISEE inferiore a ventimila euro.

Gli studenti e le studentesse inoltre, per poter partecipare, non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di pubblicazione del Bando.

La domanda deve essere presentata entro le ore 13.00 dell’8 marzo 2023 tramite e-mail all’indirizzo servizi.studenti@unimore.it. La Commissione valutatrice sarà composta da due rappresentati Unimore e da un rappresentante designato dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus.

Per informazioni e/o chiarimenti gli studenti e le studentesse possono rivolgersi all’Ufficio Benefici di Unimore (servizi.studenti@unimore.it).