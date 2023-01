Reggio Emilia: dispositivi di controllo per le festività e prevenzione della micro-criminalità

Quelle appena trascorse sono state le prime festività natalizie equiparabili, per afflusso di persone e numero di iniziative, a quelle precedenti alla pandemia da Covid-19 e che hanno richiesto la messa in campo, nel miglior modo possibile, delle risorse destinate alla sicurezza dei cittadini per affrontare efficacemente le criticità presenti sul territorio nel periodo in cui si registra un maggior afflusso di presenze nel capoluogo e nella provincia.

Per tale ragione, dopo il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi presso la Prefettura lo scorso 20 dicembre, il Questore di Reggio Emilia ha disposto straordinari servizi interforze di controllo del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e il pacifico godimento delle festività natalizie.

Dal 23 dicembre 2022 al 01 gennaio 2023, quindi, pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza nonché della Polizia Locale sono state impegnate con turni mattutini, pomeridiani e serali, nell’attività di vigilanza e controllo di questo centro cittadino, che vede la concentrazione di numerosi locali ove si svolge la movida reggiana, e presso i centri commerciali presenti sul territorio principali mete degli acquisti natalizi dei cittadini di Reggio Emilia e provincia, al fine di prevenire situazioni di disturbo ed episodi di micro-criminalità.

In particolare, sono stati intensificati i servizi nella notte dell’ultimo giorno dell’anno che come di consueto vede molti cittadini concentrarsi nelle principali piazze del centro cittadino per aspettare la mezzanotte e salutare l’anno nuovo con i fuochi pirotecnici, in modo da garantire di festeggiare in sicurezza.