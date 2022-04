Il progetto di rigenerazione urbana dell’ex-scuola “G. Marconi” di Pontecchio, presentato dal Comune di Sasso Marconi, ha vinto un bando della Regione Emilia-Romagna, ottenendo un finanziamento di 711.000 Euro.

Un contributo che, integrato da risorse provenienti dal Bilancio comunale (per altri 189.000 Euro), consentirà di recuperare e riqualificare un immobile in disuso da anni (e l’area verde circostante), ricavandone un “Bed & Bike” a servizio della rete ciclabile che comprende i vicini tracciati della Via della Lana e della Seta, della Ciclovia del Sole e il percorso ciclo/pedonale di collegamento tra Pontecchio e Casalecchio lungo la Porrettana.

L’obiettivo è potenziare l’offerta ricettiva con una struttura fruibile da cicloturisti ed escursionisti in una zona strategica per la presenza del Museo Marconi e di altri luoghi di interesse turistico, come il borgo di Colle Ameno e Palazzo de’ Rossi.

Ma la riqualificazione e riconversione di questo storico fabbricato, frutto di una scelta condivisa con la Consulta di frazione Pontecchio/Borgonuovo, consentirà anche di potenziare i servizi a disposizione di chi vive e opera sul territorio. Negli spazi della scuola intitolata a Guglielmo Marconi troveranno infatti collocazione un’area attrezzata per il parcheggio e il lavaggio delle bici, un’officina per la riparazione delle biciclette, un angolo noleggio bici/materiale tecnico, postazioni di ricarica per bici elettriche e spazi di aggregazione: nuovi servizi per la città, utili a promuovere la mobilità sostenibile sul territorio.

Il progetto di recupero dell’ex-scuola di Pontecchio verrà prossimamente presentato con un incontro pubblico.