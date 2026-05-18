Auto sulla folla a Modena: gli psicologi dell’emergenza Ausl in via Emilia

Nel pomeriggio di oggi, 18 maggio, su via Emilia Centro, il servizio di Psicologia clinica e di comunità dell’Azienda USL di Modena è al lavoro con un team specializzato di psicologi dell’emergenza, in collaborazione con il Comune di Modena, per offrire supporto alle persone coinvolte direttamente o indirettamente in quanto avvenuto sabato 16 maggio; attività che si unisce a quella già attivata sui pazienti ricoverati assicurata dalla Psicologia Ospedaliera AOU di Modena.

Buona la risposta dei commercianti, che hanno accolto le professioniste, parlato con loro e hanno ricevuto indicazioni concrete sulla gestione emotiva di eventi traumatici. Si tratta di un gruppo di professionisti psicologi operanti in diversi dipartimenti e servizi Ausl formati e specializzati per intervenire in contesti che coinvolgono le comunità, con diverse esperienze già all’attivo, ad esempio alluvioni o terremoti. Importante segnalare che non sono previsti interventi al domicilio dei cittadini per non incorrere nel rischio di emulazioni per truffe.

Il sostegno psicologico è entrato in funzione già nella prima mattina di domenica 17 maggio con un numero telefonico gratuito, 339 8322090 attivo ora da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 18. Gli psicologi ascoltano la richiesta e chiedono i dati della persona che viene chiamata offrendo un appuntamento, già oggi sono in programma i primi colloqui nella sede di Psicologia Clinica adulti in viale Molza.

In collaborazione con il Comune si svolgerà inoltre un incontro rivolto alla cittadinanza giovedì 21 maggio alle ore 17 nella Chiesa San Carlo di Modena in via San Carlo, saranno presenti gli psicologi dell’emergenza e la vice sindaca e assessora alla Sanità Francesca Maletti. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito dell’Ausl di Modena nella pagina https://formonline.ausl.mo.it/iscrizione-evento-quando-la-comunita-viene-ferita

L’approccio della psicologia dell’emergenza è molto importante in eventi come questo. Fin dalle prime ore infatti varie difficoltà psico-fisiche possono colpire chi è stato coinvolto in modo diretto (perché presente) sia indiretto (si trovavano vicino al luogo dell’evento, familiari o conoscenti di persone coinvolte, operatori socio-sanitari intervenuti).

I sintomi più comuni, considerati come reazioni normali a un evento di questa portata sono sia fisiologici quali disturbi del sonno, respiro accelerato o disturbi gastrointestinali; emotivi quali paura, panico, tristezza; sintomi cognitivi quali confusione mentale, difficoltà di concentrazione, vuoti di memoria. È importante, osservano le psicologhe, concedersi un tempo per il superamento del momento critico, e che ogni persona riconosca le proprie reazioni emotive allo stress e quali risposte sono utili per prevenire conseguenze negative.