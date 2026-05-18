Sassuolo, la Continuità Assistenziale si trasferisce alla Casa della Comunità “Orizzonte di Salute”

Nuova sede per il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Sassuolo. A partire da domani, martedì 19 maggio, l’attività si trasferisce presso i locali della Casa della Comunità “Orizzonte di Salute” (ex Villa Fiorita) in viale Fratelli Cairoli a Sassuolo.
Per i cittadini rimangono invariati la modalità di contatto e gli orari. Il servizio si attiva telefonando al numero verde gratuito 800 032 032: risponde un medico che effettua una valutazione e fornisce la risposta più adatta al bisogno del cittadino; se necessario indirizzerà il cittadino al medico di guardia medica del territorio più vicino; molte volte, invece, basta una consulenza telefonica per risolvere il problema.