Proseguono i lavori di riqualificazione del centro storico di Soliera, giunti alla quarta e ultima tranche. A partire da domani mercoledì 17 novembre via IV Novembre, nel tratto compreso tra via Grandi e via Garibaldi, sarà interessata da un divieto di transito sulla carreggiata e sul marciapiede e un divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, con l’eccezione dei veicoli diretti al cantiere stradale.

I lavori comporteranno per alcune settimana alcune modifiche alla circolazione stradale. In particolare in via don Minzoni, all’intersezione con via Garibaldi, i veicoli saranno obbligati a svoltare a destra. A sinistra e diritto potranno svoltare solo i veicoli autorizzati all’ingresso in zona a traffico limitato (quelli autorizzati dalla polizia locale, quelli diretti al cantiere stradale, i veicoli per carico e scarico merce ingombrante, i veicoli di soccorso, i veicoli dei servizi pubblici essenziali, di polizia e polizia locale). A sinistra potranno svoltare i veicoli diretti nel tratto di via Garibaldi compreso tra via don Minzoni e via IV Novembre, mentre l’uscita dei veicoli da piazza Sassi avverrà tramite via Papa Giovanni XXIII.

In via Garibaldi, nel tratto compreso tra via don Minzoni e via IV Novembre, la circolazione sarà a senso unico di marcia con direzione nord. Adiacente il margine ovest della carreggiata sarà presente un parcheggio riservato ai veicoli autorizzati all’accesso alla zona traffico limitato per il Comune di Soliera, con autorizzazione esposta.

Sempre in via Garibaldi, nel tratto compreso tra le vie don Minzoni e Marconi, permane la circolazione a senso unico di marcia con direzione sud. Infine in via IV Novembre, nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza Sassi, la circolazione avverrà a senso unico di marcia con direzione est.