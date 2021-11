Stanno per concludersi i lavori, aggiudicati lo scorso 17 maggio, che hanno interessato il centro sportivo di Ubersetto. La società sportiva chiederà l’omologazione dell’impianto per poter disputare gare ufficiali, sostenendo le relative spese. Inoltre, è concluso il campetto per gli allenamenti, come pure il campo polivalente (pallavolo, calcio-tennis, basket) che sarà messo a disposizione dei cittadini del quartiere. Seguiranno così i lavori di contorno, tra i quali la recinzione e le panchine; dopodiché – con la riperimetrazione del nuovo impianto – sarà possibile procedere con il già previsto intervento di realizzazione del marciapiede e del guardrail lungo l’attiguo tratto di via Canaletto.

“In questo modo – spiega il Sindaco Francesco Tosi – il Comune di Fiorano Modenese arricchisce la propria dotazione di impianti sportivi con un campo da calcio in sintetico e un campetto polivalente, il tutto in una frazione periferica. Ciò consentirà di potenziare e qualificare la pratica motoria e ricreativa dei nostri giovani, bambini e ragazzi, in un momento in cui lo sport assume un valore particolarmente significativo, dati i due anni di pandemia. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla definizione e alla realizzazione di quanto sopra”.