Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, più intense sul settore centro-occidentale della regione, dove potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, specie lungo i rilievi. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata a partire da ovest.

Temperature minime con valori compresi tra 13 e 17 gradi, massime in diminuzione, comprese tra 16 e 22 gradi. Venti nella prima parte della giornata deboli in prevalenza dai quadranti orientali con rinforzi da est-nord-est sul mare .Nel corso del pomeriggio tendenti a ruotare dai quadranti occidentali, con locali rinforzi in prossimità dei fenomeni temporaleschi. Mare inizialmente poco mosso sotto costa con tendenza a rapido aumento del moto ondoso sino a divenire mosso, temporaneamente molto mosso al largo. Tendenza ad attenuazione del moto ondoso in tarda serata sotto costa.

(Arpae)