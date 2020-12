Quasi ogni giorno le cronache raccontano di violenze e aggressioni nei confronti di chi incarna una diversità, ma dietro ogni ingiustizia si celano sempre un volto e una storia. Cathy La Torre, avvocato e attivista Lgbt, dà voce a queste storie in “Nessuna causa è persa” (Mondadori) e propone il libro al pubblico del Forum mercoledì 16 dicembre alle 18.30, dialogando con Diego Passoni, conduttore di Radio Deejay; il libro a poche settimane dall’uscita è già in seconda ristampa e nella top 20 dei libri più venduti in Italia per la saggistica.

In queste pagine le vicende di Michele, nato Michela; di Luca, omosessuale e cattolico, padre di una splendida bambina con la sindrome di Down; di Ada e della sua battaglia per diventare magistrato benché non vedente; di Alice, vittima di uno stupro virtuale a causa di alcune sue immagini finite su Telegram escono dal silenzio e dall’indifferenza. Ne risulta un intreccio di storie di diritti negati e crimini d’odio, di omotransfobia e revenge porn, di nuove forme di genitorialità e leggi ancora tutte da scrivere. Per raggiungere un diritto extralarge così «comodo e confortevole» da non escludere nessuno. Questo l’obiettivo di La Torre, fondatrice anche di Gaylex, la rete di legali e attivisti contro le discriminazioni.

Cathy La Torre dirige lo studio legale WildeSide-Human First che si occupa dei diritti non ancora riconosciuti, nel 2008 ha fondato il Centro europeo di studi sulla discriminazione e nel 2013 ha fondato Gaylex, rete di avvocati contro le discriminazioni. È stata anche vicepresidente del Movimento identità trans. Nel 2019 ha vinto il primo premio nella categoria “professionisti pro bono” ai The Good Lobby Awards per la campagna “Odiare ti costa”, contro l’odio in rete.

E’ possibile seguire gli incontri di Forum Eventi in diretta sulla pagina facebook “BPER Banca Forum Monzani” e sul sito forumguidomonzani.it