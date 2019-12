Su richiesta dei Carabinieri, questa notte intorno alle 3.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra in via Stendhal per un incendio in un ristorante cinese. I pompieri hanno spento e messo in sicurezza. Sulle cause si stanno ancora compiendo accertamenti.

Lo stesso ristorante era andato a fuoco poco più di un mese fa: Principio d’incendio questa notte in un ristorante cinese di Bologna