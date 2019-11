Principio d’incendio questa notte in un ristorante cinese di Bologna

Sono da accertare le cause dell’incendio che, questa notte intorno alle 3.30 ha interessato un ristorante cinese in via Stendhal a Bologna. Qualcuno ha notato del fumo uscire dall’entrata chiusa con la serranda ed ha allertato i vigili del fuoco, intervenuti direttamente dalla centrale di via Ferrarese. Una squadra ha provveduto a spegnere il principio di incendio e a mettere in sicurezza lo scenario. I pompieri hanno concluso l’intervento dopo le 5.00. Sul posto oltre al 115 anche una pattuglia della Polizia di Stato.