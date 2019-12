PM 10 sotto i limiti: anche a Modena si torna alla manovra ordinaria

Da domani, venerdì 13 dicembre, terminano le misure emergenziali applicate a Modena e in tutte le altre province sulla base del Piano della Regione per il superamento continuativo del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10.

Da ieri, mercoledì 11 dicembre, le concentrazioni medie giornaliere di polveri PM10 sono rientrate nei limiti normativi in tutta la regione Emilia Romagna e le previsioni sulla qualità dell’aria elaborate da Arpae – Emilia Romagna per oggi e i prossimi due giorni non evidenziano ulteriori superamenti del limite per le PM10.

Il bollettino emesso oggi da Arpae indica perciò bollino verde, e cioè nessuna misura emergenziale, nella provincia di Modena e nel resto della regione.

Dalla giornata di venerdì 13 dicembre tornano, dunque, in vigore solo le misure ordinarie relative ai veicoli più inquinanti. Potranno tornare a circolare i veicoli diesel euro 4 nell’area compresa all’interno delle tangenziali dalle 8.30 alle 18.30, mentre rimane in vigore il divieto nei giorni feriali e alla domenica per i veicoli a benzina Euro 0 e Euro 1; i diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3; i ciclomotori e motoveicoli Euro 0.

Come previsto dalla manovra ordinaria, rimane anche in vigore il divieto di utilizzo di biomasse per il riscaldamento delle unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile sia nei generatori con potenza nominale fino a 500 kw e certificazione ambientale inferiore a tre stelle, sia nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

Con il ripristino della manovra ordinaria torna anche la domenica ecologica: domenica 15 dicembre saranno quindi in vigore gli stessi limiti alla circolazione dei veicoli più inquinanti applicati nel corso della settimana.

Le informazioni sulla manovra, la mappa della zona interessata e le deroghe previste sono disponibili sul sito www.comune.modena.it/liberiamolaria-modena. Per informazioni è anche possibile recarsi all’Urp di piazza Grande 17, tel. 059 20312; piazzagrande@comune.modena.it. È possibile ricevere aggiornamenti sulla manovra antismog iscrivendosi al canale Telegram @ComuneMO-allerta. Le informazioni per iscriversi sul sito: www.comune.modena.it/telegram.