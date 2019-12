Sei ettari di Castenaso diventano parco: la ‘Bassa Benfenati’ accoglierà 1.794 alberi

Il Comune di Castenaso è risultato aggiudicatario del finanziamento regionale per il ripristino di ecosistemi, nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020 (determina di giunta regionale n.22517 del 5/12/2019).

Il finanziamento, pari a 154.957,61 €, è stato stanziato al fine del miglioramento delle condizioni ambientali del territorio, della conservazione della biodiversità, il ripristino degli habitat naturali, nonché la tutela della flora e della fauna selvatiche.

Il progetto selezionato prevede la rinaturalizzazione dell’area agricola di circa 6 ettari all’interno della ‘Bassa Benfenati’ (accesso via Tosarelli/via Sentiero Idice), con la piantumazione di 1794 tra alberi ed arbusti, l’installazione di pannelli espositivi didattici, la realizzazione di sentieri e di aree di sosta dotate di gazebo e tavoli; il tutto per la migliore fruizione delle aree da parte della cittadinanza e per favorire e promuovere iniziative ambientali a cura delle scuole e delle associazioni presenti sul territorio.

Le essenze scelte sono autoctone e le installazioni in legno sono compatibili con le caratteristiche idrauliche del territorio per aree potenzialmente esondabili.

L’intervento si inserirà in un disegno più ampio di riqualificazione dell’intera area della Bassa Benfenati che verrà illustrato alla cittadinanza nei primi mesi del 2020.