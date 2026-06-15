È Gianluca Pavan il nuovo direttore generale di Emil Banca

Bolognese, classe 1964, entrato nella Bcc emiliana 20 anni fa, succede a Matteo Passini, di cui è stato vice nell’ultimo triennio.

Emil Banca è una Banca di Credito Cooperativo nata dall’unione di 19 piccole realtà della regione, le più antiche delle quali fondate nella bassa reggiana e in quella bolognese a fine ‘800. Aderisce al Gruppo Bcc Iccrea, opera con 97 filiali in tutte e sei le province emiliane e nella bassa mantovana, conta su 56.500 soci, oltre 185 mila clienti e nel 2025 ha superato i 12 miliardi di euro di mezzi amministrati.

“In questo periodo in cui le banche commerciali sono impegnate in un risiko per diventare sempre più grandi noi dobbiamo continuare a essere banca territoriale, attenta alla propria solidità patrimoniale, capace di produrre reddito da mettere al servizio delle comunità locali, dei soci e degli altri stakeholder, occupando quello spazio che i grandi player del credito stanno abbandonando”, ha spiegato il nuovo direttore generale, che ha aggiunto: “Ringrazio il direttore uscente per l’ottimo lavoro fatto nell’ultimo triennio e gli faccio i miei migliori auguri per i suoi prossimi impegni. La sua uscita ha dato il via a un percorso di rinnovamento della classe dirigente che proseguirà e che ci permetterà di assicurare un futuro stabile e sereno alla Banca. In questa fase di guerre e instabilità in cui regna l’incertezza – ha concluso – il nostro obiettivo prioritario è non far mancare il credito alle famiglie e alle imprese e garantire ai nostri clienti una gestione responsabile della raccolta e della pianificazione finanziaria. In un momento in cui lo Stato sta ripensando il sistema di garanzie, dovremo farlo cercando di calmierare il più possibile i costi, puntando sulla consulenza e accompagnando i nostri clienti anche nella gestione del rischio”.

Matteo Passini, dopo oltre 12 anni in Emil Banca di cui gli ultimi tre da direttore generale, ha annunciato le dimissioni durante l’Assemblea dei Soci che nel maggio scorso ha approvato il bilancio d’esercizio 2025 chiuso con un utile che ha sfiorato i 50 milioni di euro. “È stata una scelta maturata con convinzione e senso di responsabilità, nella consapevolezza che sia arrivato il momento di favorire un concreto passaggio generazionale all’interno della nostra Banca – ha spiegato – A Gianluca i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Guiderà una squadra di professionisti bravi e motivati che, sono certo, lo aiuteranno a confermare e migliorare gli ottimi risultati ottenuti in questi anni”.

“Un grande grazie a Matteo Passini per i suoi tanti e importanti anni in Emil Banca e tanti auguri di buon lavoro al nuovo direttore generale: Pavan è un professionista di qualità con tanta esperienza alle spalle, che consce bene il mondo del credito e che, siamo certi, saprà guidare la nostra cooperativa mantenendo quel modo differente di fare banca che è da sempre la nostra forza”, è il commento del presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti.