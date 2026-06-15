Cura e qualità del Centro storico, a Bologna c’è Glutton, il ghiottone elettrico che aspira e sanifica

Prosegue il programma per la cura e qualità del Centro storico di Bologna: dopo la collocazione dei nuovi cestini intelligenti Big Belly, la squadra di Hera dedicata alla pulizia del cuore della città avrà a disposizione due nuovi strumenti per essere ancora più veloce, agile ed efficace.

La prima novità si chiama Glutton, che in inglese significa “ghiottone”: è un aspiratore elettrico leggero e maneggevole, equipaggiato con due motori elettrici insonorizzati, silenziosi e indipendenti, che consentono maggiore forza di aspirazione con un livello di rumore praticamente nullo. Glutton è dotato di un tubo in fibra di carbonio in grado di raccogliere con la massima efficienza tutti i rifiuti, anche quelli piccoli come i mozziconi di sigaretta, in quanto può arrivare a pulire negli interstizi e nei punti più difficili da raggiungere con i sistemi tradizionali. Il suo utilizzo consente pertanto una maggiore precisione e accuratezza, ma non solo: ha anche un serbatoio ad acqua con lancia a pressione, utilizzabile per il lavaggio e la sanificazione di piccole superfici, dove per esempio si trovano deiezioni o guano.

Nel Centro storico di Bologna gli operatori appiedati di Hera utilizzeranno Glutton nelle aree più affollate, nelle zone pedonali e sotto i portici, intervenendo in modo più agile e mirato e integrando così le attività ordinarie di spazzamento.

La seconda novità è il servizio di svuotamento dei cestini con il nuovo contenitore Skipper. Il servizio è già rodato e prevede, oltre alla raccolta dei rifiuti, lo spazzamento manuale delle aree circostanti a ogni cestino per presidiare in modo puntuale le zone più frequentate del Centro storico. Ora le squadre di Hera avranno a supporto Skipper, un contenitore carrellato che consente all’operatore appiedato di muoversi con maggiore agilità anche sotto i portici e nelle aree pedonali, agevolando l’attività.

Il programma per la cura e qualità del Centro storico ha già introdotto, dall’inizio della primavera scorsa, la rimodulazione del servizio dello spazzino di quartiere, con due operatori in più nei fine settimana per presidiare ancora più attentamente i luoghi più frequentati. È stata anche potenziata nel fine settimana l’attività di sanificazione dei portici e delle zone più affollate con l’utilizzo dell’idropulitrice. Per quanto riguarda lo spazzamento manuale delle strade, è stato incrementato già dallo scorso aprile nelle radiali che portano dalla periferia al centro storico.

Nelle prossime settimane verranno attivate ulteriori azioni di rafforzamento dei servizi ambientali e di coinvolgimento dei cittadini, con l’obiettivo di incoraggiare sempre di più i comportamenti corretti e rispettosi degli spazi comuni.