Castelnovo Monti, Amici di Fabio: oltre 11mila euro raccolti per Fondazione Grade

Un gesto di grande generosità nato da una ferita profonda e trasformato in un messaggio di speranza per tutta la comunità. Gli amici di Fabio Torlai, scomparso a dicembre 2023, hanno raccolto per la Fondazione Grade una consistente somma grazia alla lotteria e le iniziative organizzate in sua memoria, raggiungendo l’importante cifra, ad oggi, di circa 11mila euro.

La premiazione della lotteria “Amici di Fabio” si è svolta nei giorni scorsi all’azienda agricola Sottobosco d’Emilia, nei pressi della frazione di Costa de’ Grassi, frazione di Castelnovo, al termine di una partecipata giornata di festa che ha visto riuniti amici, volontari, familiari e tanti cittadini. Un momento di condivisione e vicinanza che ha saputo trasformare il ricordo di Fabio in un’azione concreta a sostegno della salute e della ricerca.

L’iniziativa è nata spontaneamente dagli amici di Fabio. Fin dai primi giorni dopo l’addio, la volontà comune è stata quella di dare un significato positivo al dolore, costruendo qualcosa che potesse lasciare un segno duraturo sul territorio. Grazie all’impegno di decine di volontari e alla generosità delle attività commerciali che hanno contribuito alla lotteria con premi e sostegno organizzativo, è stato possibile raccogliere una somma importante destinata ai progetti di Fondazione Grade.

In particolare, il contributo andrà a sostenere “Diamo Risonanza al Futuro”, la grande campagna promossa da Fondazione Grade per finanziare l’acquisto di una Risonanza Magnetica 3 Tesla di ultima generazione per l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Una tecnologia all’avanguardia che consentirà di migliorare ulteriormente la diagnostica oncologica ed ematologica, offrendo ai pazienti esami più precisi e tempestivi.

Alla giornata ha preso parte anche l’assessore del Comune di Castelnovo Monti Giorgio Severi, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’iniziativa e la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia Torlai.

“Quella degli Amici di Fabio è una testimonianza bellissima di quanto la nostra comunità sappia essere unita nei momenti difficili – dichiara Severi –. Di fronte a una perdita che ha colpito profondamente Costa de’ Grassi e tutto il nostro Appennino, gli amici di Fabio hanno saputo reagire con straordinaria generosità, trasformando il dolore in un progetto capace di aiutare tante persone. A loro, ai volontari e a tutte le attività che hanno contribuito va il più sincero ringraziamento. Un pensiero particolare va naturalmente alla famiglia di Fabio, che con grande sensibilità ha condiviso questo percorso. Il ricordo di Fabio continua a vivere nell’affetto di chi gli ha voluto bene e oggi anche in un gesto concreto che contribuirà a migliorare la qualità delle cure per tanti cittadini. È un esempio di solidarietà che rende orgogliosa tutta la nostra comunità”.

La lotteria e la festa hanno rappresentato non solo un’importante occasione di raccolta fondi, ma anche un momento di incontro e partecipazione, capace di coinvolgere persone di ogni età attorno a valori condivisi di amicizia, solidarietà e attenzione verso il bene comune.