Chiusure programmate in Tangenziale a Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 16 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese e lo svincolo 8 Fiera, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Si precisa che sarà chiusa l’entrata, verso San Lazzaro/A14, degli svincoli 7 bis SS64 Ferrarese e 7 Bologna Centro.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 bis, percorrere la viabilità ordinaria: SS64 Ferrarese, rotonda Vigili del Fuoco, via del Gomito, via Calamosco, SP5, via San Donato, rotonda Luchino Visconti, viale Europa e rientrare in Tangenziale allo svincolo 8 Fiera; per la chiusura dell’entrata degli svincoli 7 bis e 7 verso San Lazzaro/A14: svincolo 8 Fiera.

Per consentire lavori di manutenzione del margine autostradale, dalle 00:00 alle 5:00 martedì 16 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata dello svincolo 4 verso Casalecchio/A1; si precisa che sarà contestualmente chiusa l’entrata dello svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso Casalecchio/A1.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Marco Emilio Lepido, via Caduti di Amola e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale; per la chiusura dell’entrata verso Casalecchio/A1 degli svincoli 4 e 4 bis: svincolo 2 Borgo Panigale.

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Sulla Strada Nuova Bazzanese e sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 15, alle 5:00 di martedì 16 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

Sulla Strada Nuova Bazzanese:

-saranno chiusi, per chi proviene da Vignola e da Bologna, i Rami di immissione sulla Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1 e in direzione San Lazzaro di Savena/A14. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale, sulla Tangenziale.

Sulla Tangenziale di Bologna:

-sarà chiusa, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Casalecchio (sul Raccordo di Casalecchio), l’immissione sulla Strada Nuova Bazzanese. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale, sulla Tangenziale.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.