Sapori Panoramici a Scandiano, una quarantina di partecipanti tra colline, tradizioni e valorizzazione del territorio

Una quarantina di partecipanti hanno preso parte ieri a “Sapori Panoramici”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco Casalgrande che ha accompagnato cittadini e appassionati alla scoperta delle colline casalgrandesi, tra percorsi naturalistici, eccellenze gastronomiche e momenti di convivialità.

L’evento, che si è svolto in un clima di grande partecipazione, ha rappresentato anche un’occasione per valorizzare il patrimonio paesaggistico e sentieristico del territorio, tema sul quale l’Amministrazione comunale conferma particolare attenzione.

Presenti per il Comune gli Assessori Marco Cassinadri e Domenico Vacondio, insieme al consigliere Raffaello Medici e alla consigliera di frazione Daniela Catellani.

“Un sentito ringraziamento alla Pro Loco Casalgrande per aver allestito un’altra iniziativa capace di portare valore aggiunto al nostro territorio – sottolinea l’Assessore Marco Cassinadri –. Manifestazioni come questa consentono di valorizzare concretamente il percorso sentieristico delle nostre colline, un aspetto sul quale come Amministrazione stiamo lavorando con convinzione per migliorarlo ulteriormente. In questo solco, diamo già appuntamento al prossimo 2 giugno per un’importante iniziativa realizzata in collaborazione con il Ceas, della quale forniremo presto tutti i dettagli”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al mondo del volontariato che ha contribuito alla riuscita della giornata.

“Desidero esprimere gratitudine a tutti i volontari che si sono messi a disposizione con impegno e spirito di servizio – aggiunge l’Assessore al Volontariato Domenico Vacondio –. Grazie al loro contributo e alla collaborazione tra le realtà presenti è stato possibile garantire un’esperienza piacevole e svolta in piena sicurezza per tutti i partecipanti”.

L’Amministrazione comunale ha inoltre rivolto un ringraziamento alla Pro Loco Casalgrande, ai volontari coinvolti e alle realtà che hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa.