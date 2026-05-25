Formedil e Polizia di Stato saranno insieme ad Ambiente Lavoro 2026

Dal 26 al 28 maggio Formedil Italia e Polizia di Stato saranno insieme ad Ambiente Lavoro, il salone dedicato alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che si svolgerà a Bologna.

Per il terzo anno consecutivo, la Polizia di Stato sarà presente all’interno dello stand Formedil, confermando una collaborazione che negli anni ha permesso di promuovere attività di sensibilizzazione e confronto sui temi della sicurezza, della prevenzione e della consapevolezza dei rischi.

Nel corso della manifestazione, lo stand ospiterà attività informative e dimostrative dedicate alla sicurezza nei cantieri e sulle strade, con particolare attenzione ai temi della prevenzione, della formazione e dell’adozione di comportamenti corretti nei contesti lavorativi e nella vita quotidiana.

La presenza congiunta ad Ambiente Lavoro rappresenta un’importante occasione per valorizzare il dialogo tra il mondo della formazione e quello della sicurezza, favorendo momenti di incontro e approfondimento rivolti a operatori, professionisti, studenti e cittadini.

Per Elena Lovera, presidente del Formedil Italia: “La collaborazione con la Polizia di Stato continua a rappresentare un’esperienza di grande valore. Essere insieme ad Ambiente Lavoro significa portare avanti un messaggio condiviso che mette al centro la cultura della sicurezza, la prevenzione e la formazione come strumenti fondamentali per costruire ambienti di lavoro sempre più sicuri e consapevoli”.

Così il Dirigente Compartimento Polizia Stradale “Emilia-Romagna”, dr.ssa LO BRUTTO: “Per la Polizia Stradale, la sicurezza stradale rappresenta un valore concreto, che si realizza ogni giorno attraverso le attività di prevenzione, la presenza sul territorio e, soprattutto, l’educazione. La partnership con Formedil, pertanto, si esprime anche tramite collaborazioni come quella relativa alla manifestazione bolognese di “Ambiente Lavoro”, che contribuisce a rinsaldare il legame tra mondo della formazione lavorativa e della sicurezza: ambiti “limitrofi” che costituiscono risorse basilari per creare dei presupposti operativi sempre più sicuri e informati”.

Si precisa che nella giornata del 27 maggio alle ore 14:00, sarà presente il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Bologna, Primo Dirigente Dr. Gian Luca Porroni, per un

intervento istituzionale che focalizzerà l’attenzione sull’argomento “La Polizia Stradale: le sfide del futuro”.