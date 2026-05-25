Torna “Datti una mossa!”: una giornata di benessere, sport e salute per tutti e tutte

Una giornata per muoversi, divertirsi, conoscere nuove discipline sportive e prendersi cura della propria salute. Torna sabato 30 maggio 2026 “Datti una mossa!”, l’evento gratuito promosso dall’Azienda USL di Bologna, in collaborazione con il Policlinico di Sant’Orsola e il Comune di San Lazzaro di Savena, con il coinvolgimento di oltre 70 enti, associazioni e realtà del territorio.

L’appuntamento è al Parco della Resistenza di San Lazzaro di Savena, dalle 9 alle 18, con un ricco programma di attività gratuite rivolte a famiglie, bambini, giovani, adulti e anziani. Una giornata aperta a tutta la cittadinanza per sperimentare attività sportive, ricevere consigli utili per la salute, conoscere servizi di prevenzione e vivere momenti di benessere e socialità. Dalle 18 spazio a intrattenimento musicale e attivazione muscolare, fino all’appuntamento con la RunMidnight: partenza alle 23.59 per una camminata sotto le stelle.

Oggi, presso la Città Metropolitana di Bologna, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Sono intervenuti Anna Maria Petrini, Direttrice generale Azienda USL di Bologna, Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica, Michele Baccarini, Direttore Distretto Savena-Idice e Marilena Pillati, Sindaca di San Lazzaro di Savena, Vice Presidente Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna.

Fumare di meno, consumare alcol in modo consapevole, muoversi di più e seguire una corretta alimentazione: sono alcune delle azioni fondamentali per prevenire molte patologie croniche e migliorare la qualità della vita.

I dati del Profilo di Salute 2025 mostrano infatti che il 25,2% della popolazione fuma, il 25,3% presenta un consumo di alcol a maggior rischio per la salute e il 15,6% è sedentario. Sul fronte dell’alimentazione, solo il 5,6% della popolazione consuma almeno cinque porzioni di frutta o verdura al giorno, mentre il 3% non ne consuma affatto.

Nel distretto Savena-Idice, che comprende anche il comune di San Lazzaro di Savena, si registrano inoltre le percentuali più elevate del territorio sia per fumatori (27,2%) sia per persone sedentarie (20,2%). Dati che evidenziano l’importanza di promuovere iniziative di coinvolgimento della cittadinanza sui temi della prevenzione e dei sani stili di vita.

“Promuovere la salute significa creare occasioni concrete perché le persone possano fare esperienza di benessere e acquisire maggiore consapevolezza sui propri stili di vita – dichiara Anna Maria Petrini, Direttrice generale dell’Azienda USL di Bologna –. ‘Datti una mossa!’ rappresenta un momento importante di incontro tra istituzioni, professionisti sanitari, associazioni e cittadinanza, in cui la prevenzione esce dai luoghi di cura e si avvicina alle persone attraverso lo sport, il movimento e attività accessibili a tutte e tutti. Investire nella prevenzione significa investire nella qualità della vita della comunità”.

Nel corso della giornata sarà possibile partecipare gratuitamente a numerose attività dedicate alla salute, allo sport e al benessere:

• Tornei e dimostrazioni sportive, anche di discipline meno conosciute e adatte a tutte le età: dal calcio e basket alle danze africane, dal parkour alla scherma, fino allo shiatsu;

• Laboratori e spazi interattivi per imparare a vivere e alimentarsi in modo sano, con approfondimenti sull’alimentazione nello sport, sulla relazione tra ambiente e salute, consulenze nutrizionali e informazioni sulla prevenzione e cura del diabete;

• Iniziative di prevenzione e sensibilizzazione per la salute: Tutti i partecipanti potranno sottoporsi a test gratuiti per il controllo della pressione arteriosa, della glicemia e della salute del fegato, scoprire di più sul proprio microbiota e altri controlli;

• Dimostrazioni pratiche di primo soccorso e rianimazione;

• Servizi per smettere di fumare, con informazioni sui Centri Antifumo e attività di Counseling per interrompere l’abitudine al fumo.

All’evento parteciperanno oltre 70 realtà tra associazioni, enti e istituzioni, ognuna con attività, laboratori e dimostrazioni pratiche dedicate al benessere della comunità.

“Siamo davvero molto soddisfatti di ospitare anche quest’anno a San Lazzaro un appuntamento così importante come ‘Datti una mossa!’, una manifestazione che mette al centro salute, sport e prevenzione in modo concreto e accessibile – afferma Marilena Pillati, Sindaca di San Lazzaro di Savena – Il fatto che si svolga al Parco della Resistenza, uno dei polmoni verdi della nostra città e da sempre luogo ideale per chi pratica attività fisica all’aria aperta, rende questa giornata ancora più significativa, offrendo la straordinaria opportunità di conoscere servizi, ricevere informazioni utili e sperimentare tante attività diverse. Per questo invito cittadine e cittadini di tutte le età a partecipare: sarà una preziosa occasione per stare insieme, divertirsi e prendersi cura della propria salute”.