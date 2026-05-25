Quest’anno San Quirino lo illuminano le stelle

La Fiera di San Quirino torna ad animare Correggio e lo fa con una veste rinnovata, capace di tenere insieme il valore della tradizione e una nuova proposta pensata per vivere il centro storico nelle ore più suggestive della giornata. Il titolo scelto per l’edizione del 6 e 7 giugno è “San Quirino sotto le stelle”, e racconta infatti la principale novità di quest’anno: gran parte degli appuntamenti si svolgerà in orario serale, trasformando piazze, corsi, cortili e luoghi culturali della città in un grande spazio aperto di incontro, spettacolo e socialità.

La manifestazione, promossa da Comune di Correggio e Pro Loco, si svolgerà nel cuore della città con un programma che ruota intorno a Fricandò, il festival degli artisti di strada e dell’ingegno, giunto alla 21ª edizione e che sarà arricchito da mercati, artigianato, associazioni, spettacoli, teatro, musica, mostre, gastronomia e attività per famiglie.

Nella settimana che precede il weekend della Fiera è inoltre previsto un ricco calendario di eventi.

San Quirino resta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità correggese: una festa patronale che da sempre richiama cittadini, famiglie, volontari, commercianti, associazioni e visitatori, confermando il centro storico come luogo naturale della partecipazione e della vita pubblica. Accanto agli appuntamenti religiosi dedicati al patrono, il programma valorizza le realtà culturali e associative del territorio, le produzioni locali, la creatività, la musica e la convivialità.

La scelta di concentrare molti eventi nelle ore serali nasce dalla volontà di rendere la fiera ancora più accogliente e vivibile, offrendo occasioni di partecipazione anche dopo il lavoro e accompagnando il pubblico in un’atmosfera estiva, tra luci, spettacoli e momenti di incontro. Una fiera che guarda avanti, senza perdere il legame con la propria storia.

PROGRAMMA

PRIMA DELLA FIERA

1-2-3 GIUGNO

Cripta Triduo Solennità

In preparazione della festa del patrono San Quirino

Basilica di San Quirino

2 GIUGNO

Pedalata della Repubblica

Parco della Memoria / ore 9:00

Saggio di fine anno degli allievi del Cepam di Correggio

Teatro Asioli / ore 16:00

Concerto Banda Cittadina L. Asioli

Corso Mazzini sotto l’Orologio / ore 21:00

3 GIUGNO

L’Astuta

Regia di Anguelina Tcherkezova – Ars Ventuno

Teatro Asioli / ore 20:45

La Piccola Battaglia Portatile

Di Paolo Nori, a cura di Primo Piano

Cortile Palazzo dei Principi / ore 21:00

4 GIUGNO

Basilica di San Quirino

Ore 10:30 Messa Solenne Pontificale in onore del Patrono

Ore 18:15 Solenne Canto dei Vespri con bacio del braccio

Ore 21:00 Concerto d’organo del Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Achille Peri – Claudio Merulo”

La Fanciulla nella cenere

Regia di Antonella Panini – Ars Ventuno

Teatro Asioli / 4-5 giugno / ore 20:45

5 GIUGNO

Celebrazione del ciclo naturale: Le quattro stagioni di Vivaldi

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti

Cortile Palazzo dei Principi / ore 21:00

Canzoni popolari d’autore

Rubabandiera Quartet

Piazzale Carducci, area gastronomia / ore 20:30

SABATO 6 GIUGNO

Corso Cavour

Associazioni di volontariato e aziende agricole con prodotti di stagione

Corso Mazzini / dalle 10:00 alle 24:00

Artisti dell’ingegno, attività produttive, Salotto Bacco e Tabacco, esposizione auto e moto

EVENTI

Tunnel del Fumo

Corso Cavour – Via Contarelli / dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00

Laboratorio gratuito di cucito a mano “L’Attaccabottone”

Corso Mazzini 35/A / dalle 10:30 alle 12:30

Rinfrescare la Mente

Biblioteca “G. Einaudi” / ore 10:30

BazART @ gARTen

Villa Rovere, via San Martino 3 / 6-7 giugno

Al Busilan

Concorso gastronomico

Villa Rovere, via San Martino 3 / consegna dalle 12:00 alle 14:00, premiazione ore 18:30

R/U_Borgo Vecchio e Santa Maria

Passeggiata guidata

Via Borgo Vecchio / ore 11:00

SPETTACOLI

Fricandò, 21ª edizione del festival degli artisti di strada

Corso Mazzini / dalle 18:00 alle 24:00

Comunhella On stage

Galleria Politeama / dalle 19:30 alle 22:00

Storie di Coraggio

Teatro Asioli / ore 20:00

DOMENICA 7 GIUGNO

Corso Cavour

Associazioni di volontariato

Corso Mazzini / dalle 10:00 alle 23:00

Artisti dell’ingegno, attività produttive, Salotto Bacco e Tabacco, esposizione auto e moto

Viale Cottafavi / dalle 9:00 alle 19:00

Mercato ambulante

Il Barattolo delle Idee

Corso Mazzini, zona Comune

EVENTI

Tunnel del Fumo

Corso Cavour – Via Contarelli / dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00

Laboratorio gratuito di cucito a mano “L’Attaccabottone”

Corso Mazzini 35/A / dalle 10:30 alle 12:30

La Biblio

Conferimento dei riconoscimenti ai sostenitori dello spazio culturale

Biblioteca “G. Einaudi” / ore 11:00

Inaugurazione ambulanza per il servizio 118

Croce Rossa Italiana, sezione di Correggio

Corso Cavour / ore 12:00

SPETTACOLI

Fricandò, 21ª edizione del festival degli artisti di strada

Corso Mazzini / dalle 18:00 alle 23:00

Le fruste infuocate della Romagna

Spettacolo itinerante / ore 10:00 e ore 16:00

Comunhella On stage

Live con Crispy Nipples

Galleria Politeama / dalle 18:00

MOSTRE

I Tre Borghi – Plastico Ferroviario

Via Buonarroti 10 / 6-7 giugno / 9:30-13:00 e 15:00-19:00

Arrivando agli Orti di San Francesco

Via Roma / 6-7 giugno / 9:00-23:00

Sbocciano gli altari fioriti

Basilica di San Quirino / 6-7 giugno

Mostra collettiva a cura di Mirco Incerti – Ars Ventuno

Palazzo dei Principi / 6-7 giugno

Scatti dal Laboratorio di Fotografia del Festival Correggio Jazz 2026

Studio Après la Pluie, Galleria Politeama / 5-6-7 giugno

God Save the Saints

Gallerie Espositive, Museo Il Correggio / dal 6 giugno al 19 luglio

Inaugurazione sabato 6 giugno / ore 18:00

GASTRONOMIA

Piazzale Carducci – Stand gastronomici

5-6-7 giugno / dalle 17:00 alle 23:00

Piazza San Quirino – Il Giardino delle delizie

5-6-7 giugno / dalle 18:00 alle 24:00, domenica 7 anche a pranzo

Orti di San Francesco – L’orto gastronomico

6-7 giugno / dalle 18:00 alle 24:00

Piazza Garibaldi – Piazza delle Erbe

6-7 giugno / dalle 19:00 alle 24:00