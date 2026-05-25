Contrasto allo spaccio di stupefacenti: i carabinieri di Scandiano eseguono misure cautelari sequestrando beni per 180mila euro

Un‘operazione investigativa serrata, mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha permesso ai Carabinieri della Tenenza di Scandiano di raccogliere prove che coinvolgono tre uomini rispettivamente di 52, 47 e 33 anni, due di origini albanesi e uno italiano, tutti residenti a Scandiano. Le indagini, avviate anche grazie alle segnalazioni ricevute da cittadini, hanno consentito di documentare presunti episodi di spaccio di cocaina, hashish e marijuana nel territorio reggiano, risalenti ad agosto 2025 e protrattisi fino ad oggi.

Alla luce degli elementi raccolti, i militari hanno denunciato i tre uomini alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, guidata dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, con l’accusa di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura, condividendo pienamente quanto emerso dalle indagini, ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Emilia l’applicazione delle misure cautelari: per il cinquantaduenne, è stato disposto il carcere; mentre per gli altri due indagati è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Contestualmente, è stato emesso un decreto di sequestro preventivo per la confisca diretta dei proventi ritenuti frutto delle attività illecite.

Nella giornata odierna, i Carabinieri hanno eseguito tutte le misure: il cinquantaduenne è stato trasferito alla Casa Circondariale di Reggio Emilia, mentre agli altri due uomini è stata notificata l’ordinanza cautelare. Inoltre, è stato completato il sequestro dei beni per un valore complessivo stimato in 180.000 euro.

Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e proseguirà per ulteriori accertamenti volti a determinare i prossimi sviluppi e l’eventuale esercizio dell’azione penale.