Torna a San Felice sul Panaro “E…state nei parchi”

Dal 29 maggio al 23 luglio a San Felice sul Panaro, torna “E…state nei parchi”, quasi due mesi di musica, cibo e allegria nei luoghi “green” cittadini.

La manifestazione comincia venerdì 29 maggio in via Villa Gardé, nel parco della famiglia Manzini. Alle 19.40 ci sarà il rosario, alle 20, presso la cappella di via Villa Gardé, messa e chiusura del mese di maggio con la processione. Alle 21 comincerà la festa con stand gastronomico, bar, esibizione “Art Tango Country Tex Spazio Fitness”, serata danzante con l’orchestra Rita Gessi ed estrazione della lotteria. Sabato 6 giugno, “E…state nei parchi” fa tappa al centro civico di Dogaro, dove alle 20 sarà celebrata la messa e alle 21 comincerà la festa con lo stand gastronomico e il bar. Lunedì 8 giugno la manifestazione si sposta a Rivara, al parco di via Gelseta. Alle 21 comincia la festa. Ci saranno stand gastronomico, bar, serata danzante con l’orchestra Maruska ed estrazione della lotteria. Giovedì 11 giugno la festa sarà al parco di via Puviani, di recente intitolato al calciatore sanfeliciano Giovanni Calzolari (Mabo): alle 21 stand gastronomico, bar, serata danzante con l’orchestra Roberto Morselli ed estrazione della lotteria. Sabato 13 giugno “E…state nei parchi” sarà a Confine, al circolo Arci. Alle 21 inizio della festa con lo stand gastronomico che proporrà maccheroni al pettine, carne ai ferri e dolci assortiti. Serata con il dj Nicola Rosselli. Martedì 8 luglio, presso il parco Carrobbio di San Biagio, nuovo appuntamento: alle 21 stand gastronomico, bar, serata danzante con ballo liscio ed estrazione lotteria. Sabato 11 luglio, al parco Estense, di recente intitolato a Ermanno Gorrieri, alle 21, stand gastronomico, bar e serata danzante con l’orchestra Michele Rodella. La manifestazione si conclude giovedì 23 luglio, nella piazzetta di Pavignane, dove alle 20.30 avremo stand gastronomico con gnocco fritto e frittelle e serata rock’n’roll anni ‘50-‘60 con “The Paiper”. “E…state nei parchi” è organizzata dalla Pro Loco, con la collaborazione di associazioni locali e gruppi di cittadini e ha il patrocinio del Comune.