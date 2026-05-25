Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 26 maggio 2026

Cielo pressocché sereno per tutta la giornata. Nelle ore centrali della giornata locali addensamenti sui rilievi con isolati rovesci sui rilievi di crinale del settore centro-occidentale. In serata aumento della copertura nuvolosa per nubi alte e stratificate.
Temperature quasi stazionarie o in lieve aumento, con minime comprese tra 19 e 21 gradi, massime tra 30/32 gradi delle coste, fino a 34/35 gradi sulle pianure interne. Venti deboli di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa. Mare quasi calmo.
(Arpae)