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Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 26 maggio 2026

Meteo
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Cielo pressocché sereno per tutta la giornata. Nelle ore centrali della giornata locali addensamenti sui rilievi con isolati rovesci sui rilievi di crinale del settore centro-occidentale. In serata aumento della copertura nuvolosa per nubi alte e stratificate.

Temperature quasi stazionarie o in lieve aumento, con minime comprese tra 19 e 21 gradi, massime tra 30/32 gradi delle coste, fino a 34/35 gradi sulle pianure interne. Venti deboli di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa. Mare quasi calmo.

(Arpae)

















Redazione 1

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