La Roma non trema: vince a Verona e ritrova la Champions dopo 7 anni

VERONA (ITALPRESS) – L’astinenza è finita: la Roma ritrova la Champions League dopo sette anni. I giallorossi battono il Verona per 2-0 nella 38^ e ultima giornata di Serie A, conquistando il terzo posto e centrando una qualificazione nella massima competizione europea dove mancava dalla stagione 2018/2019. Decisive le reti di Malen e di El Shaarawy nel secondo tempo, su doppio assist di uno scatenato Dybala. I giallorossi impiegano qualche minuto per carburare, così la prima occasione capita tra i piedi di Bowie, che al 2′ calcia su assist di Suslov ma trova la respinta di Svilar. Da quel momento si vedono soltanto i giallorossi. Al 14′ Cristante riceve da Ghilardi e calcia di poco fuori, mentre al 33′ è Montipò a negare a Dybala la gioia del gol. La Joya cresce con il passare dei minuti, così come tutta la squadra di Gasperini, che però rischia tantissimo al 40′. Bowie riceve da Lovric e si invola verso la porta giallorossa, dove trova uno strepitoso Svilar a evitare l’1-0. I capitolini rallentano negli ultimi minuti della prima frazione e il match torna equilibrato. Si va all’intervallo sul risultato di 0-0. La svolta del match arriva al 51′. Valentini, già ammonito, trattiene Dybala e riceve il secondo giallo che lo manda anticipatamente fuori dal campo. Al 53′ Bowie tocca di mano il pallone nella sua area; Sozza inizialmente lascia correre, ma viene richiamato al Var e cambia la sua decisione, indicando il dischetto. Dagli undici metri va Malen, ma il suo destro viene intercettato da Montipò; la palla finisce tra i piedi di Dybala, che la rimette in mezzo dove l’olandese stavolta non fallisce. Nel finale la Roma trema di fronte a un Verona che, già in Serie B, si gioca le sue carte fino all’ultimo. In pieno recupero arriva il raddoppio giallorosso. Dybala si invola in contropiede, entra in area e appoggia di tacco per El Shaarawy, che batte Montipò e sigla l’ultimo gol della sua avventura in giallorosso. Il settore ospiti esplode: la Roma torna in Champions League.

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