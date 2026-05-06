Sino al 22 maggio anche a Correggio gli appuntamenti del Festival dello Sviluppo Sostenibile

Correggio mette al centro la Sostenibilità partendo dalla vita di tutti i giorni: dagli alberi che custodiscono la memoria della città, dalle api che raccontano il nostro paesaggio, dagli oggetti che possono rinascere, dall’energia pulita e dallo sguardo dei giovani sull’Agenda 2030. Dal 6 al 22 maggio anche il comune di Correggio partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile con un programma diffuso e aperto, per trasformare luoghi conosciuti in spazi di educazione ambientale e partecipazione.

Il cartellone correggese si inserisce nel Festival dello Sviluppo Sostenibile e nella cornice nazionale promossa da ASviS, che nel 2026 giunge alla decima edizione e si concentra sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Dal 6 al 22 maggio, nel cortile interno di Palazzo Principi, sarà visitabile “Obiettivi comuni – mostra diffusa sul presente che si trasforma”, con opere degli studenti e delle studentesse del Liceo Artistico Chierici ispirate all’Agenda 2030.

Mercoledì 13 maggio alle 18:30, al LaBiblio, in viale Cottafavi 2, l’incontro “Le rinnovabili nel mondo agricolo, tra resilienza, indipendenza e carbon storage” approfondirà il ruolo delle energie rinnovabili nel settore agricolo per aumentare la resilienza delle aziende, favorire l’indipendenza energetica e mitigare i cambiamenti climatici. Interverranno Simone Pedrazzi e Giulio Allesina del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Sabato 16 maggio, dalle 10 alle 12:30, il Centro del Riuso di Correggio, in via Pio La Torre, ospiterà l’open day “Scopri, Dona e Riusa”, occasione per conoscere l’economia circolare e il valore degli oggetti a cui viene data una seconda vita. Previsti accoglienza, laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni curato da Serena Zampolli della libreria CLIC fuori dal comune e mostra-esposizione degli oggetti recuperati, a cura di Legambiente Reggio Emilia.

Domenica 17 maggio, al Parco della Memoria con l’apicoltore delle arnie comunali, “Mielerie aperte” proporrà due turni, alle 10:30 e alle 14:30, per scoprire api, apicoltura e biodiversità, con momenti educativi a contatto con la natura e degustazione guidata di miele. L’evento rientra anche nel Festival della Biodiversità organizzato dal Comune di Correggio. Serve prenotarsi.

Martedì 19 maggio alle 18.30, con ritrovo presso il Municipio, si svolgerà la “Passeggiata alla scoperta dei due nuovi Alberi Monumentali: Platano e Tasso”, dedicata al patrimonio arboreo di pregio e al valore del verde urbano. Durante il percorso sarà presentato il progetto di aggiornamento dell’elenco delle Alberature di Pregio, a cura della ricercatrice Eleonora Clò e delle tirocinanti del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’evento rientra anche nel Festival della Biodiversità organizzato dal Comune di Correggio.

“Educazione ambientale significa dare alle persone, a partire dai più giovani, strumenti concreti per leggere il presente e costruire scelte consapevoli – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Giovanni Viglione – e con questo programma arte, scienza, riuso, biodiversità e cura del verde diventano occasioni di comunità. È anche così che l’Amministrazione lavora per una Correggio sempre più attenta alla qualità della vita, alla tutela del territorio e del paesaggio e alle generazioni future. Per il supporto nel nostro lavoro ci tengo particolarmente a ringraziare gli organizzatori del festival e il liceo artistico Chierici per il grande lavoro svolto per questa iniziativa”.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero.