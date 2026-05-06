Formazione avanzata su Big Data e IA: al Dama Tecnopolo di Bologna, 80 studentesse e studenti universitari presentano i risultati dei progetti sviluppati insieme alle imprese

Saranno circa 80 le studentesse e gli studenti universitari che animeranno il Dama Tecnopolo di Bologna, domani giovedì 7 maggio, per la giornata conclusiva dell’edizione 2026 di Ifab 4 Next Generation Talents, il programma dedicato alla valorizzazione delle competenze universitarie e al loro incontro con il mondo professionale.

Nel corso dell’appuntamento – a partire dalle ore 8.45, in via Stalingrado 84/3- botte 4 – i giovani illustreranno i progetti realizzati e sviluppati insieme alle aziende partner e, all’interno di sessioni dedicate, presenteranno i risultati delle sfide affrontate nel corso del programma che favorisce il dialogo diretto tra giovani talenti e imprese.

“Questo progetto – afferma l’assessora regionale all’Agenda digitale, Elena Mazzoni, che domani interverrà ai lavori-dimostra quanto sia fondamentale creare connessioni concrete tra il sistema della formazione e quello delle aziende. Offrire alle giovani occasioni di confronto diretto con le imprese significa accompagnarli nelle loro scelte future e, allo stesso tempo, rafforzarne la competitività”.

La giornata rappresenta non solo un momento di restituzione dei risultati raggiunti, ma anche un’opportunità concreta di incontro tra domanda e offerta di competenze, confermando il ruolo strategico di Ifab, fondazione no-profit nata su impulso della Regione per mettere in dialogo il sistema della ricerca scientifica, il mondo delle imprese e le pubbliche amministrazioni, nel promuovere innovazione, crescita e sviluppo.