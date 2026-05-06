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Il Comune di Modena potenzia le attività di ripristino del manto stradale ammalorato dal maltempo

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Le insistenti piogge che si sono verificate hanno infatti portato al formarsi di buche sull’asfalto stradale e l’Amministrazione comunale ha previsto, non appena le condizioni metereologiche lo consentiranno, l’attivazione di un’ulteriore squadra per procedere nel più breve tempo possibile all’attività di ricognizione e di chiusura delle buche.

Gli interventi, a cura del servizio Manutenzione della città del settore Lavori pubblici del Comune di Modena, vedono impegnate due squadre nel monitoraggio e nel ripristino del manto stradale entro le 24 ore successive dall’individuazione della buca attraverso l’utilizzo di asfalto a freddo.

I lavori sono effettuati nell’ambito dell’accordo quadro con unico operatore prorogato in attesa dello svolgimento della nuova gara di assegnazione. A eseguire gli interventi è infatti il Raggruppamento temporaneo d’impresa composto da Consorzio stabile modenese società consortile per azioni, Cme Consorzio imprenditori edili società cooperativa, Consorzio Innova società cooperativa, Cavalier Emilio Giovetti srl e il Consorzio Apima modenese società cooperativa a responsabilità limitata.

L’attività proseguirà a ciclo continuo fino a conclusione del monitoraggio e al ripristino dell’asfalto sulle strade ammalorate.

















Redazione 1

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