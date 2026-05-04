Il Partito Democratico di Fiorano su Rendiconto 2025, Bilancio di Previsione e piano urbanistico

“Solidità finanziaria, attenzione alle fragilità e una visione urbanistica che finalmente restituisce dignità e spazi pubblici a Spezzano. Questi i pilastri dell’ultimo Consiglio Comunale, che ha visto il gruppo consiliare del Partito Democratico approvare atti fondamentali per lo sviluppo del territorio.

La seduta si è aperta con il via libera al Rendiconto di Gestione 2025 e alla variazione del Bilancio di Previsione per gli anni dal 2026 al 2028. Grazie a una attenta gestione, il Comune dispone oggi di una grande quantità di avanzo libero, che ci permette di fare investimenti per circa un milione di euro. Tale risultato ha permesso anche di far scendere il debito pro capite a soli 248 euro, un traguardo eccezionale se pensiamo che nel 2016 era di ben 1.241 euro.

Con la variazione di bilancio abbiamo poi deciso di usare 50.000 euro straordinari per pagare i rincari dell’energia e garantire che i servizi off erti rimangano stabili e sicuri per i cittadini. Inoltre, useremo parte dei risparmi comunali per un intervento tanto atteso quanto urgente: rimettere a nuovo e restituire agli atleti entro la prossima stagione sportiva i due campi da tennis scoperchiati al Centro Sportivo Menotti.

La notizia più grande per la comunità spezzanese è però l’approvazione del nuovo accordo per completare i lavori del piano urbanistico con Corte Corsini. Si tratta di un passo storico, poiché Piazza Falcone e Borsellino e le zone adiacenti torneranno finalmente a essere accessibili.

Chi ha acquistato l’area ha presentato garanzie sicure – assicurazioni e fidejussioni – per realizzare le opere previste: saranno ammodernati i parcheggi, verrà sistemata la strada in via Fratelli Cervi, sarà curato il verde e verranno ristrutturati i giochi nel parco. In aggiunta, il progetto approvato dà una risposta forte alla crisi abitativa: nei prossimi anni nasceranno circa cinquanta nuovi appartamenti divisi in sei lotti diversi proprio vicino alla piazza; di questi, dodici saranno destinati all’Edilizia Residenziale Sociale per aiutare le famiglie che hanno più bisogno. Infine, l’operazione porterà nelle casse del Comune oltre 600.000 euro di oneri di urbanizzazione.

Il dato più importante è che, grazie a questo patto, le aree interessate diventeranno per la prima volta di proprietà pubblica a tutti gli effetti e saranno gestite direttamente dal Comune, restituite finalmente alla comunità di Spezzano”.