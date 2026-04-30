Una pedalata per la vita, fino a Capo Nord in sella alla solidarietà

Un viaggio straordinario, fatto di fatica, determinazione e soprattutto di cuore. È questo lo spirito di “Una pedalata per la vita”, che vedrà protagonista Enrico Monari, cittadino di San Felice sul Panaro, pronto a mettersi in gioco per una causa importante.

L’iniziativa è collegata a una raccolta fondi a favore di AVIS San Felice sul Panaro ODV, con l’obiettivo di sostenere e promuovere concretamente le attività dell’associazione.

Il prossimo 6 giugno Enrico partirà direttamente dal Municipio del paese in sella alla sua bicicletta, con un obiettivo ambizioso: raggiungere Capo Nord, uno dei punti più estremi del continente europeo. Un percorso lungo migliaia di chilometri, che attraverserà paesi, culture e paesaggi diversi, ma con un unico filo conduttore: la promozione della donazione del sangue e degli emocomponenti, insieme ai valori della solidarietà.

Tappa dopo tappa, Enrico porterà con sé l’importanza del gesto del dono, sensibilizzando le comunità che incontrerà lungo il percorso e raccontando la missione di AVIS.

Ad accompagnare questo importante progetto ci saranno anche due momenti di incontro e condivisione. Il primo appuntamento è fissato per l’8 maggio, con una cena organizzata dalla Pro Loco locale presso la polisportiva di San Felice: un’occasione per stare insieme e sostenere l’iniziativa. Il secondo momento sarà invece una festa privata, in programma venerdì 30 maggio presso l’abitazione di Enrico, un momento conviviale per salutare il protagonista prima della partenza.

Entrambi gli eventi rappresentano un’opportunità per conoscere più da vicino il progetto e partecipare attivamente a questa esperienza di solidarietà.

La partenza del 6 giugno si preannuncia come un momento carico di emozione per tutta la comunità, pronta a sostenere e seguire questa avventura passo dopo passo.

Un’impresa che unisce territorio e solidarietà, dimostrando che anche da una piccola realtà può nascere un grande messaggio, capace di arrivare lontano, fino a Capo Nord.