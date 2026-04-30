Armato di bottiglia, tenta di rapinare tre giovani. E’ successo ieri notte a Reggio Emilia

Grazie alla tempestiva chiamata al numero di emergenza 112 e al rapido intervento delle pattuglie della sezione radiomobile della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia, un tentativo di rapina, denunciato da un giovane residente a Casalgrande, è stato sventato. Inoltre, il presunto responsabile è stato identificato, fermato e trovato in possesso di una bottiglia di vetro, che sarebbe stata utilizzata poco prima per minacciare le vittime. L’uomo è un 30enne domiciliato in città, arrestato con l‘accusa di rapina aggravata.

Al termine delle formalità di rito, l‘uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale locale, rimanendo a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Gli accertamenti sono ancora in corso nell’ambito delle indagini preliminari, al fine di approfondire gli aspetti investigativi e adottare eventuali provvedimenti futuri. L’episodio si è verificato intorno alle 2:00 del 29 aprile 2026, nei pressi di un bar situato in via Monte San Michele. Stando a quanto riportato nella denuncia, il presunto aggressore avrebbe avvicinato tre giovani e, impugnando una bottiglia di vetro come arma impropria, li avrebbe minacciati per ottenere il denaro in loro possesso. Durante la colluttazione, una delle vittime ha cercato di difendersi spruzzando uno spray al peperoncino contro l’aggressore, senza riuscire a colpirlo completamente. Quest’ultimo si è poi dato alla fuga verso via Emilia San Pietro.

Le vittime hanno immediatamente avvisato i Carabinieri, che sono intervenuti prontamente sul posto e hanno intercettato il sospetto poco distante dalla scena del crimine. La perquisizione effettuata sul momento ha portato al ritrovamento di una bottiglia di birra nella tasca della sua felpa, confermando quanto riportato dai giovani. Sulla base degli elementi raccolti e delle testimonianze fornite, l‘uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di tentata rapina aggravata. Dopo il completamento delle procedure amministrative, è stato condotto presso il carcere cittadino in attesa della convalida dell’arresto.