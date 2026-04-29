HomeReggio EmiliaSabato 2 maggio chiusura straordinaria del Prericovero chirurgico del Santa Maria Nuova





Sabato 2 maggio chiusura straordinaria del Prericovero chirurgico del Santa Maria Nuova

Reggio EmiliaSanità
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Si informa che sabato 2 maggio 2026 il Pre-ricovero chirurgico dell’Ospedale Santa Maria Nuova osserverà un giorno di chiusura straordinaria. Pertanto il servizio di risposta telefonica, normalmente attivo dalle ore 11 alle ore 13, in quella giornata sarà sospeso.

















Redazione 1

Ultime notizie