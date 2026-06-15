Il primo centro estivo comunale sassolese 0-6: la Fattoria di Nonna Papera

Un impegno di mandato mantenuto: parte la sperimentazione del nuovo centro estivo comunale con rette calmierate grazie al contributo del Comune.

Le famiglie sono al centro dell’azione dell’Amministrazione comunale e il nuovo centro estivo dell’infanzia “La Fattoria di Nonna Papera” rappresenta un impegno mantenuto nei confronti dei cittadini. Il potenziamento dei servizi estivi era infatti uno degli obiettivi del programma di mandato e, dopo anni di assenza, torna a Sassuolo un centro estivo comunale dedicato alla fascia 4-6 anni, una delle più scoperte rispetto all’offerta estiva del territorio.

La scelta nasce dalla volontà di rispondere in modo concreto alle esigenze di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro delle famiglie e di arricchire il già ampio ventaglio di proposte educative ed estive presenti in città.

“Sin dall’inizio del nostro mandato – dichiara il Sindaco Matteo Mesini – abbiamo messo al centro dell’agenda politica le famiglie e i servizi per l’infanzia, lavorando quotidianamente per rendere più semplice e sostenibile la vita dei genitori che lavorano. La conciliazione tra tempi familiari e professionali non deve essere un privilegio, ma un diritto garantito da un sistema pubblico efficiente e accessibile. In questi anni abbiamo rafforzato in modo significativo i servizi educativi della città: dall’azzeramento delle liste d’attesa per i nidi all’inaugurazione del nuovo Nido Parco, fino al completamento del Polo per l’infanzia 0-6 Sant’Agostino che aprirà a settembre. In questo percorso, la novità di quest’anno riguarda proprio il periodo estivo. Con “La Fattoria di Nonna Papera” riportiamo a Sassuolo un centro estivo comunale dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia. Abbiamo scelto di partire dalla fascia 4-6 anni perché rappresenta un segmento particolarmente scoperto nei mesi estivi e perché consente di avviare una sperimentazione mirata, costruita anche sull’ascolto delle famiglie.

Abbiamo inoltre previsto un importante contributo economico del Comune per garantire rette fortemente calmierate, con riduzioni di 50 euro per il tempo pieno e di 30 euro per il part-time”.

“Vogliamo che le bambine e i bambini possano vivere anche in estate un tempo di qualità, gioco e socializzazione, senza che questo diventi un peso insostenibile per i bilanci familiari. Continuiamo a investire con convinzione sui servizi educativi e sul futuro della nostra comunità” – aggiunge l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Savigni.

Il centro estivo sarà attivo dal 6 luglio al 7 agosto e dal 24 agosto al 4 settembre 2026 presso la Scuola dell’Infanzia Walt Disney di via N. e G. Pisano 14.

La gestione operativa e pedagogica è affidata alla cooperativa La Lumaca. Il progetto educativo sarà centrato sull’educazione all’aria aperta e sul rapporto con la natura, attraverso laboratori creativi, attività di manipolazione ed esperienze dirette in ambiente naturale. Ogni settimana è prevista una giornata in piscina presso l’impianto Ca’ Marta.

Grazie al contributo del Comune, le quote settimanali per i residenti saranno pari a 110 euro per il full time con prolungamento, 100 euro per il full time standard e 90 euro per il part-time, tutte comprensive del pasto.

Le iscrizioni saranno aperte da oggi, 15 giugno, fino al 30 giugno esclusivamente online. Ogni turno sarà attivato al raggiungimento di almeno 20 iscritti.