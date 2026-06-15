I neroverdi tornano in Val di Non per il ritiro estivo

Per il terzo anno consecutivo il Sassuolo svolgerà il ritiro a Ronzone, località della Val di Non in provincia di Trento, per iniziare la preparazione in vista della stagione 2026/2027.

Dopo i canonici giorni di visite mediche e test Mapei, la squadra sosterrà due giorni di allenamenti presso il Mapei Football Center l’11 e il 12 luglio e lascerà Sassuolo il 13 luglio per raggiungere Ronzone, località nella quale sosterrà il periodo di ritiro estivo fino al 26 luglio. Dopo l’esperienza dei due anni precedenti anche questa estate il periodo sulle Dolomiti rappresenterà un’occasione speciale per lavorare in vista della nuova stagione e per incontrare gli appassionati e i tifosi neroverdi. L’accesso al campo per assistere alle sedute di allenamento è libero.

I dettagli relativi alle amichevoli che si disputeranno durante la fase di ritiro verranno comunicati nelle prossime settimane.