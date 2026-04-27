In ricordo di Franca Righi scomparsa nei giorni scorsi a Reggio Emilia

È mancata nei giorni scorsi Franca Righi, per molti anni professionista del Dipartimento di salute mentale: laureata in psicologia, aveva iniziato il suo lavoro all’Azienda USL nei centri di salute mentale, per poi spostarsi alla Biblioteca scientifica Carlo Livi, dove ha lavorato fino alla pensione nel 2015.

Correggese, poetessa affermata, ha ideato e condotto per 20 anni gruppi di scrittura creativa per pazienti dei centri diurni, sia a Reggio Emilia che a Correggio: un’attività innovativa, che Franca ha seguito e animato con passione fino a poche settimane fa, in collaborazione con l’Associazione Sostegno e Zucchero.

Nei prossimi mesi sarà organizzata una commorazione in sua memoria.

La Direzione e tutti i colleghi che l’hanno conosciuta e apprezzata si stringono alla famiglia in questo momento di grande dolore.