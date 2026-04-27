Buona riuscita della visita di accreditamento OECI all’IRCCS di Reggio Emilia

Il 21 e 22 aprile si è svolta la visita di accreditamento dell’Organizzazione Europea dei Centri Oncologici (OECI). Si è trattato della terza visita di accreditamento all’IRCCS reggiano, che è accreditato con OECI fin dal 2014 e ha ottenuto l’accreditamento come Comprehensive Cancer Center nel 2021.

Per ottenere la nuova certificazione, di durata quinquennale, l’Istituto ha iniziato il percorso di autovalutazione ad aprile 2025. Il percorso di autovalutazione e di preparazione alla site visit è stato coordinato in particolare dalla Direzione Scientifica, dall’Infrastruttura Ricerca e Statistica, dall’Ufficio Qualità e Accreditamento e dalla Direzione Operativa IRCCS, ed ha coinvolto tutte le strutture del Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate, oltre ad alcune strutture della Rete Oncologica e servizi in staff.

Durante la site visit gli auditors, provenienti da sette centri oncologici europei, hanno intervistato la Direzione Aziendale, i direttori delle strutture del Dipartimento Oncologico, la Direzione Scientifica, le discipline di supporto, un gruppo di infermieri e di coordinatori/coordinatrici infermieristici/che, i componenti della Rete Locale Cure Palliative, lo STIT e l’Ufficio Privacy, il PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) del Linfoma, il Servizio Sviluppo Risorse Umane, l’ufficio convenzioni e rapporti con l’università e rappresentanti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, l’Ufficio Qualità ed Accreditamento ed il Nucleo della Gestione del Rischio Clinico, i Team leader dei PDTA, il PDTA del Polmone, i professionisti del rischio oncogenetico, i professionisti delle attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, alcuni rappresentati di associazioni di pazienti e di volontariato attive in ambito oncologico, l’Infrastruttura Ricerca e Statistica ed infine alcuni ricercatori clinici.

Sono stati inoltre visitati i seguenti reparti: Oncologia Medica, Medicina Oncologica, Ematologia, UFA, Mammografia/Radiologia, Medicina Nucleare, Radioterapia, la piattaforma chirurgica del CORE, Laboratorio di Ricerca Traslazionale, Anatomia Patologica.

In conclusione, il team degli auditors OECI ha condiviso alcune osservazioni generali ed i principali punti di forza ed opportunità di miglioramento dell’Istituto, complimentandosi con tutto l’Istituto per i notevoli progressi ottenuti rispetto alla site visit precedente ed in generale per la qualità del lavoro svolto. Entro ottobre 2026 l’Istituto riceverà il report finale degli auditor, e procederà a redigere un Piano di Miglioramento rispetto alle opportunità che verranno sottolineate. La certificazione definitiva verrà quindi rilasciata a novembre 2026 e consegnata durante la cerimonia prevista agli OECI Days di giugno 2027.

La Direzione Aziendale e la Direzione Scientifica ringraziano tutti i professionisti che con il loro operato hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato, nonché per l’impegno quotidiano che assicurano per migliorare la qualità della nostra ricerca scientifica e delle cure che offriamo ai nostri pazienti. Questo aspetto, che è stato colto chiaramente anche dagli auditor esterni, conferma il valore e l’importanza del nostro IRCCS. Il merito del successo del riconoscimento è quindi un traguardo condiviso, frutto della dedizione del gruppo di lavoro ma anche e soprattutto di tutti i partecipanti alle fasi del percorso.