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185 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate dal nucleo cinofili della Polizia Locale di Bologna

BolognaCronaca
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Gli interventi alla piazzetta La Veneta e al parco Villa Grosso

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Nucleo cinofili della Polizia Locale in piena attività la settimana scorsa, protagonista con gli agenti a quattro zampe Lupin e Ares. Due le azioni intraprese con sequestro di hashish in zone cittadine interessate da degrado, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

La prima, nella piazzetta La Veneta, quando il cane Ares, una volta entrato nell’area, si è diretto con i colleghi agenti verso un piccolo spazio verde dove, ben occultato, è stato rinvenuto un oggetto contenente dieci involucri sigillati contenenti ognuno dieci grammi di hashish per un totale di cento grammi.

Successivamente, durante un controllo del parco Villa Grosso, è ancora Ares a prendere in mano le redini della situazione, conducendo gli operatori verso un arbusto dove è emerso un altro pacchetto contenente ancora frammenti di hashish per un peso totale di 84,50 grammi.

In entrambi i casi, le sostanze stupefacenti sono state sequestrate per l’ipotesi di reato a carico di ignoti.

















Redazione 1

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