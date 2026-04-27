185 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate dal nucleo cinofili della Polizia Locale di Bologna

Nucleo cinofili della Polizia Locale in piena attività la settimana scorsa, protagonista con gli agenti a quattro zampe Lupin e Ares. Due le azioni intraprese con sequestro di hashish in zone cittadine interessate da degrado, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.
La prima, nella piazzetta La Veneta, quando il cane Ares, una volta entrato nell’area, si è diretto con i colleghi agenti verso un piccolo spazio verde dove, ben occultato, è stato rinvenuto un oggetto contenente dieci involucri sigillati contenenti ognuno dieci grammi di hashish per un totale di cento grammi.
Successivamente, durante un controllo del parco Villa Grosso, è ancora Ares a prendere in mano le redini della situazione, conducendo gli operatori verso un arbusto dove è emerso un altro pacchetto contenente ancora frammenti di hashish per un peso totale di 84,50 grammi.
In entrambi i casi, le sostanze stupefacenti sono state sequestrate per l’ipotesi di reato a carico di ignoti.