Protezione civile: approvato il programma 2026 per la gestione delle reti di monitoraggio idraulico e idrogeologico

Oltre 2,1 milioni di euro per garantire il funzionamento e la manutenzione delle reti di monitoraggio strategiche per la sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio e per la produzione dei bollettini di allerta.

A stanziarli è la Regione Emilia-Romagna, che ha approvato il Programma 2026 per la gestione e la manutenzione delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico e agro-meteorologico regionali (Rirer), strumenti fondamentali per la sicurezza del territorio e il supporto alle attività agricole. La gestione operativa del programma sarà affidata ad Arpae, attraverso il Servizio idro-meteo-clima (Simc), struttura tecnica di riferimento per il monitoraggio ambientale e climatico.

Il provvedimento prevede uno stanziamento complessivo di oltre 2,1 milioni di euro: 1,78 milioni per la rete idro-meteo-pluviometrica e urbana, 70mila euro per la rete agro-meteorologica e 300mila euro per le spese di funzionamento.

“Investire in tecnologie aggiornate è una scelta strategica per la sicurezza del territorio- sottolinea la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini-. Queste reti ci permettono di disporre di modelli previsionali sempre più accurati e di intervenire in anticipo rispetto alle emergenze legate al maltempo, attivando tempestivamente tutte le azioni necessarie per ridurre i rischi e i danni. Allo stesso tempo, garantiscono dati fondamentali anche per il settore agricolo, supportando decisioni sempre più precise e sostenibili”.

Le reti Rirer rappresentano un’infrastruttura essenziale per la previsione e la gestione delle allerte meteo, idrologiche e costiere, il supporto alle decisioni della Protezione civile e l’elaborazione di modelli previsionali a sostegno dell’agricoltura, dall’irrigazione ai trattamenti fitosanitari fino alla gestione sostenibile delle colture.