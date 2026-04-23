Lettere dal Fronte, un’eco dal passato tra musica e parole: domenica al Temple Theater

Al Temple Theater la memoria si fa suono e parola: Lettere dal Fronte non è solo una rappresentazione, ma un viaggio intimo e suggestivo che intreccia teatro e musica per restituire umanità a una storia vera. Un epistolario dimenticato riemerge dal passato per dare voce a un’esistenza che attraversa il tempo, offrendo al pubblico un’occasione per riflettere sul valore delle storie individuali nei grandi eventi della Storia.

La drammaturgia di Marina Meinero riporta alla luce le lettere scritte tra il 1943 e il 1944 da un giovane di Santa Vittoria, in provincia di Reggio Emilia. Al centro della narrazione emerge una vita apparentemente comune e, come tale, profondamente unica, che si dispiega tra nostalgia, speranza e il coraggio quotidiano di chi affronta l’ignoto della guerra. “Mi basta che vi troviate tutti bene, e che non pensate a me, perché ormai la vita militare è per me come la vita borghese…” scrive il giovane milite in una delle sue lettere.

In questo racconto, le parole cariche di autenticità si fondono con le musiche originali composte da Daniele Bisi. Il pianoforte, accompagnato dal violino di Davide Bizzarri e dal violoncello di Claudia Bizzarri, amplifica le emozioni del testo, creando atmosfere evocative che trasformano la lettura delle lettere in un dialogo vivo tra passato e presente. Lettere dal Fronte si configura come un appuntamento di profonda riflessione civile. Lo spettacolo invita lo spettatore a non essere un testimone passivo, ma a riscoprire la forza delle testimonianze autentiche, inserendosi in un percorso di memoria che dialoga con il territorio e le sue radici.

Drammaturgia di Marina Meinero con Marina Meinero e Francesco Zanlungo. Musiche originali eseguite dal vivo da: Daniele Bisi (pianoforte), Davide Bizzarri (violino), Claudia Bizzarri (violoncello).Produzione di Associazione Culturale Evoè

Domenica 26 aprile 2026, ore 19:00 presso il Teatro A. Rompianesi – Via Largo Bezzi 4, Sassuolo.

Produzione Associazione Culturale Evoè – In collaborazione con le iniziative dedicate alla memoria del territorio. Con il patrocinio del Comune di Sassuolo e il sostegno della Fondazione di Modena. Attività sostenuta attraverso il bando Mi metto all’Opera 2025. Sponsor tecnico Martinelli srl.

Biglietti: Intero: € 12,00* (Prezzo indicativo basato sulla stagione Temple Theater) Informazioni e prenotazioni: Whats app +39 353 4327979