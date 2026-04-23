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Bologna: famiglia di quattro persone dormiva sotto il portico di via Amendola

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È successo ieri sera quando un’operatrice dei servizi di unità di strada ha segnalato il fatto alla Polizia Locale. Il nucleo familiare è stato accudito e poi affidato al Pronto Intervento Sociale

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Una famiglia di origine pakistana composta da quattro persone con i due genitori venticinquenni, un bambino di diciotto mesi ed un ragazzo di quindici anni che dormivano sotto il portico sulla strada in via Amendola. È questa la situazione che ieri sera, un’operatrice dei servizi di unità di strada, ha segnalato alla centrale radio della Polizia Locale.

Una pattuglia impegnata a presidiare la zona, è stata immediatamente inviata sul posto e una volta arrivata, ha provveduto al trasporto della famiglia in un luogo sicuro con l’uso di due veicoli di servizio. Al comando di via Ferrari, successivamente, gli agenti hanno accudito e rifocillato il nucleo familiare, che ha potuto così riposare al caldo in ambienti confortevoli e dotati di servizi igienici.

Dopo aver proceduto anche all’identificazione, è scattata l’attivazione del Pris (Pronto Intervento Sociale) per consentire l’assistenza necessaria alle quattro persone, dopo che un’ambulanza ha verificato il buono stato di salute del nucleo, e in particolare del bambino.

















Redazione 1

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