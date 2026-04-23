Reggio Emilia, taglio del nastro per DesTEENazione

Un nuovo spazio dedicato ai giovani e adolescenti apre le porte in città: venerdì 24 aprile, dalle ore 15 alle 19, sarà inaugurato “DesTEENazione – Spazio multifunzionale di esperienza”, un luogo dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 21 anni, situato all’interno degli ambienti completamente rinnovati del villaggio Ermanno Dossetti di Asp Reggio Emilia città delle persone, in via Martiri della Bettola 51.

Il nuovo spazio, ottenuto grazie alla riqualificazione dei locali e del parco esterno ha l’obiettivo di supportare il percorso di autonomia e responsabilizzazione nei ragazzi, offrire ascolto, sostegno psicologico, attività aggregative, socioeducative, e combattere la dispersione scolastica con tirocini e formazione al lavoro. Molteplici sono, infatti, i principali filoni d’azione che il progetto intende mettere in campo: attività educative, attività antidispersione e accompagnamento psicologico per giovani e genitori. Attività correlate al progetto hanno già preso il via nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con l’unità educativa di strada, programmi dedicati alla promozione dell’intelligenza emotiva e i progetti GetUp – giovani esperienze trasformative di Unità sociale e partecipazione – di partecipazione attiva con le scuole superiori Canossa, Galvani-Iodi, Nobili e Blaise Pascal e l’ente formazione professionale Enaip. Infine all’interno del l’unità educativa strada che si aggiunge a quelli già esistenti.

Lo scorso anno il progetto, di cui il Comune di Reggio Emilia è capofila, ma che coinvolge anche i comuni del distretto dell’Unione Colline matildiche, dell’Unione Terra di mezzo, si è aggiudicato un finanziamento di oltre 3,4 milioni di euro grazie al bando “DesTEENazione comunità adolescenti”, il programma del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Piano nazionale di inclusione e lotta alle povertà, cofinanziato dalla Commissione Europea.

Lo spazio DesTEENazione è un luogo fisico dove incontrarsi, stringere relazioni, liberare la creatività e, al tempo stesso, un articolato programma di azioni per integrare e potenziare i servizi del territorio. All’interno complesso immerso nel verde adolescenti reggiani dagli 11 ai 18, e per alcune attività 21 anni, possono trovare locali multifunzionali in cui sono presenti anche educatori e psicologi. Gli ambienti rimodulati grazie alla riqualificazione prevista dal progetto sono teatro di attività educative e aggregative, formazione e orientamento avviate già nei mesi scorsi. L’azione a tutto campo sul mondo adolescenziale prevede la creazione di una positiva sinergia tra associazioni, servizi del territorio e istituzioni scolastiche. Legame imprescindibile per rispondere in modo coerente e integrato ai bisogni emergenti attraverso attività diversificate.

Nel pomeriggio di venerdì 24 aprile i rinnovati spazi di DesTEENazione saranno inaugurati a partire dalle 15 con numerose attività, workshop, sfide e tornei che daranno spazio alla creatività con laboratori artistici, di scrittura e fotografia, all’impegno socioculturale con i corner gestiti dagli studenti dei progetti Get Up – e momenti ricreativi con le sfide sportive e i giochi da tavolo. A chiudere il pomeriggio possibilità di visitare gli spazi e conoscere le attività e una riflessione su adolescenza e genitorialità.

Al taglio del nastro, in programma dalle ore 16, saranno presenti: il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, il sindaco di Quattro Castella e presidente Unione Colline Matildiche Alberto Olmi, il sindaco di Bagnolo e rappresentante Unione Terra di Mezzo Pietro Cortenova, l’assessora politiche educative Comune Reggio Emilia Marwa Mahmoud, la presidente Asp Alessandra Medici, la direttrice distretto Ausl di Reggio Emilia Benedetta Riboldi e Valerio Maramotti presidente del Consorzio Oscar Romero.

“Con l’attivazione degli spazi fisici di DesTEENazione aggiungiamo un tassello fondamentale al lavoro che stiamo portando avanti per essere più vicini alle ragazze e ai ragazzi – hanno sottolineato il sindaco Marco Massari e l’assessora alle politiche educative Marwa Mahmoud – Parliamo di luoghi rivolti agli adolescenti e ai giovani dagli 11 ai 21 anni, dentro un progetto triennale che Reggio Emilia coordina a livello distrettuale e che ha ottenuto oltre 3,4 milioni di euro di finanziamento nazionale. È un investimento concreto che ci permette di rafforzare tre dimensioni fondamentali: le attività educative, il contrasto alla dispersione scolastica e il supporto psicologico. Gli spazi fisici di DesTEENazione nascono proprio con questa idea: creare presìdi umani e sociali rivolti alle giovani e ai giovani della nostra città, offrendo luoghi vivi e accessibili, in cui trovare ascolto, relazioni vere, orientamento e opportunità. La dimensione fisica di questo progetto è parte di una visione più ampia, che mette al centro il benessere adolescenziale e la capacità di una comunità di accompagnare la crescita, intercettare le fragilità e valorizzare il protagonismo delle ragazze e dei ragazzi. In un tempo in cui l’individualizzazione, l’isolamento e le fragilità giovanili chiedono risposte serie, la scelta che facciamo è quella di costruire presìdi educativi capaci di accompagnare e valorizzare il protagonismo delle ragazze e dei ragazzi”.

In un contesto segnato da fenomeni quali aumento del malessere emotivo e del disagio psicologico tra preadolescenti e adolescenti il programma DesTEENnazione si pone l’obiettivo di potenziare le competenze e le opportunità per i giovani integrando la rete dei servizi rivolti alla fascia giovanile della popolazione. Il progetto reggiano rientra tra le 92 proposte nazionali finanziate (6 in Regione), propone un approccio multidisciplinare radicato nel tessuto sociale del territorio e forte dell’esperienza del Tavolo distrettuale adolescenza, coordinato da Ufficio di piano, Officina Educativa 14+, Ausl Reggio Emilia. A coordinare il progetto, che coinvolge soggetti pubblici e privati in azioni volte favorire il benessere di adolescenti e preadolescenti promuovendone il protagonismo, la creatività e la cittadinanza attiva e per prevenire la dispersione scolastica, è il Comune di Reggio Emilia con ASP Reggio Emilia – Città delle persone, Ausl Reggio Emilia e con il Consorzio solidarietà sociale Oscar Romero. Il progetto, di durata triennale, ha inoltre carattere distrettuale, coinvolgendo l’Unione Terra di Mezzo e l’Unione colline Matildiche. Ulteriori informazioni sono disponibili al link: www.comune.reggioemilia.it/desteenazione

Il programma nel dettaglio – Venerdì 24 aprile l’inaugurazione sarà anticipata da un momento di benvenuto con possibilità di pic nic condiviso con i ragazzi e le ragazze. Dalle ore 15 avranno inizio le attività con il laboratorio fotografico “Scatti in azione” di Juani Canovas, “BiciLab” tecniche per riparare le bici, il laboratorio artistico “Tracce di passaggio” con Fosco Grisendi, quello di scrittura “Immagino, scrivo, creo” con Mutuo Soccorso Poetico, la fucina creativa ed “Everything matters” incontri sensibili tra materia ed emozioni. Grande spazio anche alle attività ludiche e alle sfide sportive a biliardino, ping pong, tiri a canestro, un torneo di calcio a cinque e “Hungry Polar Bear” gioco da tavolo in collaborazione con Spazio Raga. Non mancheranno momenti di impegno e riflessione sull’attualità con i corner dei progetti Get Up gestiti da studenti e studentesse degli istituti superiori Matilde di Canossa, Blaise Pascal, Galvani Iodi e Fondazione Enaip e i punti informativi di Infogiovani on the road Comune Reggio Emilia, Infogiovani Unione colline matildiche, Consulta studentesca e Centro per le famiglie Reggio Emilia.

Dopo la cerimonia ufficiale il pomeriggio si concluderà con il concerto della band “This IIS Nobili Band”, il Cerchio aperto di Body percussion e music set. A chiudere la giornata un laboratorio su adolescenza e genitorialità dal titolo “Adolescenza in collage: dare forma al cambiamento” un confronto per coinvolgere le famiglie e accompagnare nel delicato momento di trasformazione dei figli.

Per restare informati sulle attività di DesTEENazione: Instagram DesTEENazione Reggio Emilia;; canali whatsapp_ PsicoFit – DesTEENazione Reggio Emilia e whatsapp per le famiglie_ FamTalk – DesTEENazione Reggio Emilia; oppure scrivendo alla mail desteenazione@comune.re.it