Dalla scuola Gasparotto un nuovo gesto di solidarietà per la Pediatria di Carpi

Si rinnova anche quest’anno il legame di solidarietà tra la scuola primaria “Leopoldo Gasparotto” di Fossoli e la Pediatria dell’Ospedale Ramazzini di Carpi. Grazie a una raccolta fondi che ha coinvolto l’intera comunità scolastica, sono stati donati mille euro a sostegno delle attività del reparto diretto dal dottor Francesco Torcetta, analogamente a quanto già fatto lo scorso anno.

L’iniziativa, promossa dall’istituto con il supporto dell’associazione G.A.I.A. (Genitori, Alunni, Insegnanti, personale A.T.A.), ha visto la partecipazione attiva di famiglie, docenti e realtà del territorio. Tra queste, il Forno Pasticceria San Marino e Il Pane del Fornaio, che hanno contribuito alla buona riuscita della raccolta.

Quest’anno la consegna dell’assegno è avvenuta direttamente nei locali della scuola, dove il dottor Torcetta, la Coordinatrice infermieristica del reparto Desdemona Lugli e Stefania Ascari, Direttrice del Distretto di Carpi, sono stati accolti da insegnanti e alunni. Un momento semplice ma significativo, che ha permesso di condividere da vicino il valore dell’iniziativa.

Il contributo sarà destinato allo sviluppo di progetti volti a migliorare l’assistenza ai piccoli pazienti del reparto pediatrico.

“Queste iniziative hanno un valore che va oltre il contributo economico – sottolineano Torcetta e Ascari –. Coinvolgere i bambini in un gesto concreto di solidarietà significa educare fin da piccoli all’attenzione verso gli altri. Per questo ringraziamo la scuola, le famiglie e tutti gli esercenti che hanno partecipato con entusiasmo”.