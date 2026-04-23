Festa della Liberazione a Casa Cervi: 25 aprile 2026

Torna il grande popolo antifascista di Casa Cervi. Sabato 25 aprile 2026, a Gattatico (Reggio Emilia), nel luogo simbolo della Resistenza italiana, l’Istituto Alcide Cervi ospiterà la Festa della Liberazione: una giornata di musica, cultura, memoria e partecipazione, dalle ore 10 alle 20, aperta a tutti a ingresso a offerta libera. Dopo l’edizione dello scorso anno, che ha fatto registrare un’affluenza record con oltre 20mila presenze, Casa Cervi si prepara ad accogliere ancora una volta migliaia di persone da tutta Italia.

«Il 25 aprile a Casa Cervi è, ogni anno, un momento collettivo di memoria e di responsabilità civile. In un tempo in cui i valori fondanti della democrazia sono messi alla prova, ritrovarsi qui, insieme alle istituzioni, ai giovani, alla cultura e alla musica, significa rinnovare un impegno concreto per la libertà, la pace e l’antifascismo. Ricorderemo insieme la Liberazione, la Resistenza di ieri e le resistenze di oggi» afferma Vasco Errani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi.

La Festa rientra nel progetto Il Presente della Costituzione, il percorso triennale di iniziative promosso dall’Istituto Alcide Cervi e pensato per coinvolgere le giovani generazioni sui valori della Repubblica e sulla partecipazione democratica, nell’anno in cui si celebra l’ottantesimo anniversario della nascita della democrazia italiana.

LA GRANDE MUSICA

Tre i concerti in programma. Alle ore 15 circa salirà sul palco un grande amico di Casa Cervi: Cisco, voce storica dei Modena City Ramblers e tra i cantautori più amati della scena folk-rock italiana, da sempre legato ai temi della Resistenza e della memoria popolare. Alle ore 17 circa sarà la volta dei Tre Allegri Ragazzi Morti, band di riferimento del rock indipendente italiano, riconosciuta per il suo immaginario poetico e visionario. Alle ore 18.30 circa, i Punkreas, storica formazione del punk-rock italiano, porteranno sul palco dei Campirossi tutta la loro energia e attitudine militante. Infine, il DJ Set Resistente a cura di Mark Bee accompagnerà il pubblico fino al termine della giornata.

GLI OSPITI E GLI INTERVENTI

Il programma sul palco prenderà il via alle ore 14.15 con l’apertura affidata a Kiranjit Kaur, Consigliera Comunale di Novellara (RE), insegnante e mediatrice culturale di origini indiane, che condividerà la sua storia e il suo impegno civile. A seguire, verranno proiettate alcune scene tratte dalla storica e toccante intervista che Vittorio Gassman fece ad Alcide Cervi nel 1963, per il programma Rai Il gioco degli eroi. Il pomeriggio proseguirà con uno spazio dedicato alle voci dei giovani, rappresentate dalla Consulta provinciale degli studenti di Reggio Emilia. I saluti istituzionali vedranno la partecipazione di Marco Massari, Sindaco di Reggio Emilia, e Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Dopo il concerto di Cisco, saliranno sul palco Giorgio Zanni, Presidente della Provincia di Reggio Emilia, e Dante Corti, nome di battaglia “Notte”, nato a Sassuolo (MO) nel 1927, partigiano della Brigata “Stop” e una delle ultime voci viventi della Resistenza. Seguiranno gli interventi di Gad Lerner, giornalista e scrittore, Walter Massa, Presidente di ARCI Nazionale, e l’attivista curda Gulala Salih. A seguire, una lettura poetica sulla pace a cura della regista e attrice teatrale Marta Cuscunà.

Al termine del concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti, interverranno il Sindaco di Campegine, Alessandro Spanò, e il Sindaco di Gattatico Daniele Finucci, insieme ad Anna Cocchi, Presidente di ANPI Bologna. A seguire, sarà proiettato il video Insieme Partigiani. Voci e Volti delle Testimonianze Partigiane. Infine, Enza Rando, Commissione Antimafia, porterà il suo intervento sulla lotta alle mafie e la difesa dei diritti. Il saluto conclusivo sarà affidato a Vasco Errani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi.

PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE

Il programma del 25 aprile a Casa Cervi si arricchisce di iniziative dedicate ai più piccoli, nell’ambito della rassegna 25 Aprile Young: alle 11.30, nella seconda Aula Didattica del Parco di Casa Cervi, tutte le bambine e i bambini potranno ascoltare alcune letture sulla pace e sulla Resistenza a cura delle lettrici volontarie del territorio.

LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO

Per rispondere al crescente afflusso di pubblico, l’area della Festa è stata riorganizzata in modo più funzionale e accessibile, con un aumento delle casse e degli stand gastronomici. Accanto alle tradizionali proposte emiliane (gnocco fritto, salumi, griglia, pastasciutta e tanto altro) sarà presente per la prima volta uno spazio dedicato al cibo per celiaci, gestito dall’Associazione Italiana Celiachia – Emilia-Romagna. Non mancheranno proposte per vegetariani e vegani.

L’ILLUSTRAZIONE UFFICIALE

La locandina della Festa della Liberazione 2026 a Casa Cervi è opera dell’artista reggiana Chiara Ficarelli. L’illustrazione ritrae un partigiano e una bambina con la bandiera italiana: un gesto semplice ma ricco di speranza, un dialogo generazionale tra chi ha lottato per la libertà e i giovani, protagonisti del futuro.

La Festa si terrà anche in caso di maltempo. Parcheggi gratuiti con navette ogni 15 minuti dalle 10 alle 21. La diretta streaming sarà disponibile sul sito dalle ore 14.30 circa. Il Museo di Casa Cervi è visitabile gratuitamente dalle 10 alle 20.

Hashtag ufficiale: #25aprileacasacervi | Informazioni e programma su www.istitutocervi.it